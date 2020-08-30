Ко Дню горняка – подарки и новые планы

Ключи от Volkswagen Polo, а также титул «Лучшего горняка 2020» получил машинист самоходной машины Восточного рудника Николай Усов. Фото: пресс-служба АО «Апатит»

У каждого города Заполярья есть свой профессиональный праздник, который чтится наравне с днем рождения муниципалитета. В Мурманске, например, это, конечно, День рыбака, а в Кировске – День горняка. Местные жители всегда ждут его с особым нетерпением, ведь компания ФосАгро неизменно устраивает яркий праздник. В этом году коррективы в сценарий привнесла эпидемиологическая ситуация в регионе – мероприятия перешли в онлайн-формат, но все же торжественность момента удалось сохранить.

Спасибо за профессионализм!

Добрая традиция Дня горняка – вручение работникам горно-обогатительного комплекса ФосАгро государственных наград. Это особенный момент, ведь память о том, что тебя назвали лучшим из лучших, хранится в семьях годами, а иногда и вдохновляет детей пойти по стопам отцов и матерей. В этом году отметили труд 95 работников КФ АО «Апатит» и дочерних обществ, а имена десяти теперь есть на доске почета предприятия.

- Производственные рекорды, высокая эффективность, внедрение самых современных технологий, – все это становится возможным только благодаря вашему профессионализму, опыту и знаниям. Все вместе мы можем гордиться нашими достижениями и успехами. Пусть взаимопомощь и взаимовыручка во все времена укрепляют горняцкое братство и верность традициям. Примите самые теплые слова благодарности за ваш труд, за вашу любовь к выбранной профессии и уважение к делу, которому вы посвятили свою жизнь, - обратился к лучшим работникам генеральный директор КФ АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

Андрею Абрашитову Андрей Чибис вручил благодарность президента Владимира Путина в адрес коллектива КФ АО «Апатит». Фото: пресс-служба АО «Апатит»

Также губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени начальнику участка Кировского рудника Игорю Гуро и оператору пульта управления АНОФ-2 Надежде Фирсовой. Почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоили лаборанту рентгеноспектрального анализа аналитического центра Татьяне Столяровой.

А Андрею Абрашитову вручили благодарность президента Владимира Путина в адрес коллектива КФ АО «Апатит» за большой вклад в развитие горнодобывающей промышленности и достигнутые трудовые успехи.

Ни один День горняка в последние годы не обходится без вручения особого подарка – автомобиля. Ключи от Volkswagen Polo, а также титул «Лучшего горняка 2020» получил машинист самоходной машины Восточного рудника Николай Усов.

Рука об руку

В символичный день также случилось знаковое событие: ФосАгро и Кольский научный центр Российской Академии Наук подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

- Уверен, что это даст новый импульс развитию деловых отношений между учеными и производственниками всех предприятий компании. Заполярная наука уже давно получила мировое признание по многим направлениям, и мы можем гордиться тем, что с нами сотрудничают выдающиеся ученые. Безусловно, совместная работа позволит ФосАгро быстро и эффективно внедрять новые технологии, находиться в авангарде научно-технического прогресса для решения амбициозных задач, - прокомментировал сотрудничество с учеными генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Андрей Гурьев: «Мы можем гордиться тем, что с нами сотрудничают выдающиеся ученые». Фото: пресс-служба АО «Апатит»

Благодаря нему в производство будут внедрены современные научно-технические разработки ученых КНЦ РАН, помимо этого исследователи и представители компании будут воплощать совместные проекты в области инноваций.

Что стоит за всеми этими словами «инновации», «разработки»? Пять крупных блоков по проведению совместных мероприятий, направленных на повышение эффективности и стабильности технологических процессов на производствах АО «Апатит», повышения экологической и энергетической безопасности производственных объектов.

ФосАгро и Кольский научный центр Российской Академии Наук подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Фото: пресс-служба АО «Апатит»

- Сегодня мы переходим в совершенно новую стадию экономики научных исследований и принципиально важно, чтобы и Кольский научный центр, и крупнейший работодатель, которым является компания «ФосАгро», благодаря тесному сотрудничеству осваивали новые технологии, продвигаясь вперед, становясь сильнее и мощнее. И, конечно, еще одна задача — это максимально развивать прикладные исследования для того, чтобы воспитывать кадры для новой экономики нашей области и нашей страны, - отметил Андрей Чибис.

После этого Дня горняка начался новый отсчет. Работники за год будут соревноваться не только друг с другом, но и сами с собой, чтобы брала гордость за проделанную работу. Через двенадцать месяцев, будем верить, праздник отметим уже не в онлайне, а вживую.

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