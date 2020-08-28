Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 28 августа 2020 года: число летальных исходов выросло до 157

Коронавирус все еще не хочет покидать Заполярье. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 28 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12565 заболевших COVID-19, 10104 человека выздоровели и 157 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 6855 человек. 37 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. За последние двое суток ковид подтвердили сразу у трех рабочих. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2313.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 10252 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 69 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+11, всего 1062), Печенгском районе (+9, всего 446), Апатитах (+1, всего 270), Кировске (+2, всего 161), Кандалакшском районе (+2, всего 142), Ковдорском районе (+1, всего 119) и Ловозерском районе (+6, всего 47).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6855 случаев

Белокаменка - 2313 случаев

Североморск - 1062 случая

Мончегорск – 517 случаев

Печенгский район - 446 случаев

Кольский район - 430 случаев

Апатиты – 270 случаев

Кировск – 161 случай

Кандалакшский район – 142 случая

Ковдорский район - 119 случаев

Оленегорск – 117 случаев

Ловозерский район - 47 случаев

Терский район – 29 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус заглянул во все уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6855

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 29

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 142

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 270 и 161 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 430 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Жертв все больше

Коронавирус совсем никого не жалеет, унося все больше жизней. Так, по данным оперативного штаба, в регионе скончались от опасной инфекции уже 157 северян. 27 августа добавились трое погибших. К сожалению, это не предел.

Основная часть жертв - пожилые люди от 60 до 80 лет, однако COVID-19 не прихотлив, и забирает всех без разбора.

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