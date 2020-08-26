Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 26 августа 2020 года: за неделю больше 4 тысяч пациентов получили лекарства бесплатно

Многие пациенты с ковидом получили бесплатные лекарства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 26 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12428 заболевших COVID-19, 9825 человек выздоровели и 152 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6772 человек. 43 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье периодически нарушается. Последний раз там выявляли новые случаи 17 августа. Правда, тогда добавились сразу три заболевших. И вот новые заболевшие - ковид подтвердили сразу у двух рабочих. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2312.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 10116 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 64 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 1045), Мончегорске (+1, всего 517), Кольском районе (+2, всего 430), Печенгском районе (+5, всего 426) и Оленегорске (+2, всего 116).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6772 случая

Белокаменка - 2312 случаев

Североморск - 1045 случаев

Мончегорск – 517 случаев

Кольский район - 430 случаев

Печенгский район - 426 случаев

Апатиты – 269 случаев

Кировск – 158 случаев

Кандалакшский район – 140 случаев

Ковдорский район - 118 случаев

Оленегорск – 116 случаев

Ловозерский район - 40 случаев

Терский район – 28 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Зараженных коронавирусом становится больше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6772

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 28

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 140

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 269 и 158 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 430 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Бесплатные лекарства

В Заполярье продолжается выдача противовирусных препаратов пациентам с СоViD-19 и ОРВИ бесплатно. Это нововведение заработало в нашем регионе с середины июля. - По данным регионального Минздрава, только за прошедшую неделю 4232 жителя Мурманской области получили бесплатные противовирусные препараты. За все время бесплатные лекарства получили больше 11 тысяч пациентов, им доставлены 14 тысяч упаковок препаратов, - сообщили в оперштабе. Раздача противовирусных позволила приступать к лечению амбулаторных пациентов без потери времени и предупредить развитие осложнений.

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