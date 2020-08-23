Победительница конкурса «Миссис Россия Мира» из Североморска: «Мало одной красоты, должна быть индивидуальность»

Наша землячка представит Россию на главном этапе конкурса в Шри-Ланке. Фото: личный архив Марии Жабинской

На днях в Москве подвели итоги конкурса красоты «Миссис Россия Мира»: из 46-ти замужних женщин и мам выбрали самую прекрасную даму, которая получила заветную корону и титул Mrs Russia World. Абсолютной победительницей стала 29-летняя Мария Жабинская, выступавшая от Североморска. Теперь она будет представлять нашу страну уже на международном уровне конкурса, который пройдет в Шри-Ланке в следующем году.

«Комсомолка» взяла интервью у красавицы-северянки, побеседовав о том, как добиться успеха, планах на будущее и модельной карьере.

- Мария, как Вы оказались на конкурсе? Что сподвигло на участие?

- После рождения сына очень долго поучаствовать в конкурсе меня уговаривал муж, но я не была готова. Наслаждаясь всеми волшебными моментами материнства, отрываться от ребенка я совсем не хотела. И вот спустя два года поняла, что могу попробовать свои силы вновь. За плечами есть большой опыт – семь конкурсов красоты. Так что, как оказалось, моя модельная карьера еще не закончена. И это здорово!

- Как долго Вы жили в Североморске? Давно бывали в Мурманской области?

- В Североморске провела только первые два года своей жизни. Совсем малышкой родители увезли меня в Сибирь, в Иркутск, поэтому флотскую столицу я совсем не помню. Тем не менее, решила участвовать за Североморск, так как родилась здесь. В планах – обязательно посетить Мурманскую область.

За плечами Марии - богатый модельный опыт. Фото: личный архив Марии Жабинской

- Поддерживали ли Вас в конкурсе друзья и родственники из Мурманской области?

- Мои родители – очень скромные люди, поэтому они не афишировали мое участие в конкурсе. Так что наши родственники и друзья из Мурманской области даже не знали, что я выиграла. Вот только сейчас я принимаю от них поздравления. А если бы они были в курсе, то, я думаю, обязательно меня бы поддержали.

- Что было самым запоминающимся на «Миссис Россия Мира»?

- Больше всего мне понравилась организация конкурса - она была на высшем уровне. В период пандемии организаторы смогли сделать невероятно роскошный, шикарный проект. Мне есть, с чем сравнивать, поэтому могу сказать, что этот конкурс был самым лучшим.

- Надеялись на победу?

- О победе скорее мечтала и стремилась к этому, чем ожидала ее. Старалась показать все свои положительные стороны и произвести самое хорошее впечатление на жюри. Борьба была сложная - помимо меня там было 45 наикрасивейших и успешных женщин страны. Но я считаю, что каждая девушка, которая была на «Миссис Россия Мира», достойна этой короны и титула.

- В чем же секрет Вашего успеха?

- Огромное желание и конечно же, качества, которые помогли мне в победе на конкурсе – тактичность, любовь и уважение к себе и окружающим.

Какие у Вас планы на ближайшее будущее?

- Конечно, это подготовка к «Миссис Мира» - она будет очень серьезная. Можно сравнить с тем, когда тренер готовят свою команду к самому важному соревнованию. Безусловно, это будет год социальных проектов, волонтерства, благотворительных мероприятий и акций.

Северянка пообещала обязательно приехать на Север. Фото: личный архив Марии Жабинской

- Планируете использовать северные мотивы на международном конкурсе в Шри-Ланке?

- На «Миссис Мира» я обязательно хочу сделать красивую презентацию с кадрами Мурманской области, Иркутска, Москвы, то есть показать свою историю и то, насколько шикарна наша страна.

- Не хотите ли приехать в Мурманскую область?

- Очень хочу, но пока что не известно, когда я смогу добраться до Заполярья из-за пандемии. Сейчас запланировано очень много съемок, интервью, мероприятий, но я думаю, что моя поездка на Север хотя бы на пару дней случится точно до ноября этого года.

- Какой совет можно дать девушкам, которые не уверены в себе? Как бороться с низкой самооценкой?

- Главное – любить и принимать себя такой, какая ты есть. Мы все индивидуальны и по-своему прекрасны. У всех людей есть плюсы, таланты и особенности, которые их выделяют из общей массы. Нужно их раскрывать, не стесняться этого и идти вперед, несмотря ни на какие преграды и негативные отзывы. Если что-то не получается – учиться, стремиться, бороться. Когда я не выиграла «Мисс Россия 2010», то не расстроилась. Стала работать над собой, поняла, какие допускаю ошибки. Но мало одной красоты, должна быть индивидуальность. Так что в своем направлении нужно набиваться по максимуму и раскрывать себя.

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