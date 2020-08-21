Все для туриста: в Мурманской области появятся новый турпортал и кешбэк за путешествия

Туризм в Кольском крае развивается. Фото: комитет по туризму Мурманской области.

Кто-то любит отдыхать на теплом море, в окружении дельфинов и пальм, другим больше по душе арктическая природа и бескрайние просторы Северного Ледовитого океана. В кольском крае последнего хватает сполна. Здесь можно найти все как для экстремальных впечатлений, так и для полного успокоения души. И власти Мурманской области стараются сделать отдых на Севере приятным и комфортным для всех.

Все лучшее в одном месте

В скором времени в регионе появится новый туристический портал и соединит в себе лучшие места Заполярья, которые обязательно стоит посетить. Работа по его разработке и внедрению ведется в рамках регионального проекта «Цифровизация городского хозяйства «Умный регион», куратором которого является министерство цифрового развития Мурманской области.

- Цель портала в интерактивной форме рассказать жителям и гостям области о туристических и культурных достопримечательностях, спортивных мероприятиях региона с возможностью навигации между ключевыми объектами, а также создать комплексное сопровождение российских и иностранных туристов в Заполярье, - отметил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

О возможностях новой платформы поведал заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга регионального комитета по туризму Денис Мальцев. По его словам, на портале будет сконцентрирована информация, которая важна, в первую очередь, для самих туристов как для приезжающих в регион, так и для местных жителей.

путешественники смогут хорошо сэкономить на покупке туров. Фото: комитет по туризму Мурманской области

- Здесь будут размещаться афиши мероприятий, каталоги самостоятельных маршрутов и экскурсий турфирм и гидов, карта с указанием всех главных объектов. Будет доступен личный кабинет туриста. Также через портал путешественники смогут купить билеты и места на экскурсии, - подчеркнул Денис Мальцев.

Как отметил начальник управления по реализации проекта «Умный город» Центра городского развития Мурманской области Алексей Медведев, все должно быть кратко и максимально емко для пользователя. Если турист заинтересуется каким-то предложением, сервис перекинет его на ресурс поставщика.

Новый портал также поможет сплотить представителей турбизнеса и предприятий, которые оказывают туристические услуги. Компании смогут сами представить на портале свой объект после модерации информация будет добавлена на карту города и опубликована в разделе «Путеводитель». Также через личный кабинет юридические лица смогут контролировать продажи, отслеживать статусы заказов, их историю, статистику, а также общаться с покупателями. Что важно: платформа будет оснащена гибкой программой лояльности, которая позволит посетителям расплачиваться бонусными баллами и пользоваться скидками на товары и услуги.

Первоначально на портале будут доступны три языка интерфейса - русский, английский и китайский. Информация, размещенная на сервисе, будет дублироваться в специальном приложении для IOS и Android.

Настоящая экономия

Лучше волнующего путешествия только возможность значительно на нем сэкономить. Сейчас, пока эпидемия коронавируса еще не стихла, лучше странствовать по своей малой родине, к тому же в Мурманской области всегда есть что посмотреть. Еще один плюс можно вернуть за путевку хорошие деньги.

Так, в Заполярье в полночь 21 августа стартует программа по поддержке внутреннего туризма, объявленная правительством России в конце июля. При покупке туров по Заполярью можно получить возврат средств до 15 тысяч рублей.

- Кешбэк вернется при бронировании у следующих туроператоров и отельеров - конгресс-отель «Меридиан», «Экоотель», отель «Арктика», компания «Визит Мурманск», «Кола-Трэвэл», «Нордвелл-Тур», «ПОНАЕХАЛИ», «Север для вас», «Радуга Севера», ИП Алексей Масленников. Список дополняется. Актуальный перечень появится на сайте регионального комитета по туризму накануне старта продаж, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Чтобы принять участие в программе и вернуть деньги, нужно забронировать тур на сайте мирпутешествий.рф с 21 по 28 августа 2020 года. Продолжительность путешествия не менее 4 ночей, и оно должно завершиться до конца года. Оплатить тур необходимо картой платежной системы «Мир» любого банка.

Если путевка стоит от 25 тысяч рублей, кешбэк составит 5 тысяч. Потратившие на путешествие от 50 тысяч рублей смогут вернуть 10 тысяч. Для купивших тур стоимостью от 75 тысяч рублей предусмотрен возврат 15 тысяч рублей.

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