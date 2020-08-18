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В Мурманске пытаются уволить водителя «скорой», рассказывающего правду об экстренной службе

Администрация областной станции скорой медицинской помощи проводит служебную проверку
Елена ЧумаковаЕленаЧумакова
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Правда водителя "скорой" не очень понравилась его руководству.

Правда водителя "скорой" не очень понравилась его руководству.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собственно говоря, после того, как водитель скорой помощи из Мурманска Александр Казак не побоялся рассказать, как обстоят дела в экстренной службе во время пандемии коронавируса, такого развития событий вполне можно было ожидать. Бесстрашного правдоруба попытались уволить.

Изнутри без прикрас

В середине июля в Мурманске сложилась патовая ситуация с неотложкой. Количество вызовов, поступающих на «скорую» зашкаливала, а бригаду приходилось ждать даже не часами, сутками. Разумеется, эта ситуация не смогла не встревожить губернатора Андрея Чибиса, и уже через неделю в региональном минздраве отрапортовали, что работу службы 03 перенастроили.

Тогда-то соцсети взорвались скандальными видео водителя «скорой» Александра Казака. Он без обиняков и на пальцах объяснял мурманчанам, что происходит на самом деле.

- На Мурманск должны выходить 32-33 бригады. Без ковида их, дай Бог, выходило 15. Из них по одной – реанимация, психиатрическая, кардиологическая и две детские. Из оставшихся 10 машин – две резервные на случай, если сломается автомобиль, - рассказывал тогда водитель скорой помощи Мурманска с 10-летним стажем Александр Казак. – Не хватает диспетчеров, водителей, фельдшеров. Только водительский штат не доукомлектован на 40 человек. И люди продолжают уходить...

В столицу Заполярья стали перебрасывать фельдшеров из других городов области, оставляя там по одной бригаде.

- Две смены назад задержка составляла 60 часов. Вызовов очень много. По ковиду от Роспотребнадзора поступает по 300 предписаний в сутки. Людей не успевают вывозить ни в стационары, ни на компьютерную томографию. Бригады не справляются: обрабатывают по 12-16 вызовов за 12-часовую смену, делая лишь короткий перерыв на обед, - описывал происходящее Александр Казак. – Причина такой нехватки кадров: в тяжелой работе за скромную зарплату. По документам, которые предоставляют в правительство, я миллионер, ведь там фигурирует средняя зарплата по «скорой». На деле же получаю 28-32 тысячи в месяц.

Но все-таки с ситуацией справились. В августе нехватка бригад уже перестала ощущаться так остро. А вот за правду-матку Александру пришлось расплачиваться…

Давление подвело

О том, что руководство областной станции скорой медицинской помощи, которое не могли порадовать такие видеопосты, перешло в наступление, Александр Казак узнал 17 августа.

- 1 августа перед работой почувствовал себя плохо и вызвал врача – у меня поднялось давление до 186. Я позвонил и предупредил, что не смогу выйти на смену. За меня в тот день вышел председатель нашего независимого профсоюза Игорь Чижов, - говорит, как все начиналось, Александр Казак. - А уже вечером того же дня на автобазе заметили начальника отдела кадров.

Однако две недели ситуация никак не развивалась. За это время давление у водителя нормализовалось, он вышел на работу, а в бухгалтерии без проблем оплатили электронный больничный лист.

- 17 августа во время обеденного перерыва ко мне в комнату отдыха и приема пищи пришли начальник отдела кадров с юристом и зачитали мне приказ за подписью главного врача Павла Соколова о том, что первого числа я находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии, - повествует в соцсетях водитель.

Однако получить какие-то документы, подтверждающие столь неблаговидный поступок: акты о нарушении трудовой дисциплины, путевой лист, в котором перед началом смены расписывается каждый водитель, Александр так и не смог. В приказе расписываться он не стал.

- Против меня идет беспредел. На диспетчера давят, чтобы она подписала какие-то бумаги, - говорит Александр. – К слову, такая ситуация уже произошла месяц назад с моим коллегой-фельдшером. Он подписал такой же приказ и его уволили задним числом. Я до сих пор работаю, потому что ничего не подписываю.

В минздраве Мурманской области прокомментировали сложившуюся ситуацию:

- В настоящее время администрацией Мурманской областной станции скорой медицинской помощи проводится служебная проверка. Решение будет приятно по ее результатам.

Не остался равнодушным к ситуации и депутат Мурманской областной Думы Александр Макаревич.

- В ближайшее время направлю депутатский запрос в адрес руководства станции скорой медицинской помощи по ситуации, о которой рассказывает в своем видеообращении водитель автомобиля «скорой» Александр Казак. Действия представителей администрации медучреждения сильно смахивают на топорную попытку свести счеты с неугодным работником и профсоюзным активистом и незаконное преследование за критику работы СМП. Региональный минздрав как уполномоченный орган ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства должен вмешаться в ситуацию, - отметил на Александр Макаревич.

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