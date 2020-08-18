«Ruskeala Symphony » – событие лета 2020 года!

Традиционно мероприятие проходит в течение нескольких дней, но условия неоднозначной эпидемиологической ситуации продиктовали сокращение события до одного дня.

Начало гастрольной деятельности у многих артистов, участников фестиваля, ознаменовалось именно 15 августа, здесь, на карельских площадках парка горного каньона Рускеала, в рамках фестиваля Ruskeala Symphony.

Концерт открылся выступлениями карельских коллективов Skylark (Елена Магницкая, Денис Козлов, Денис Городничин, Андрей Смолин), придавшее национальный колорит долгожданному событию, и ансамблем-квартетом Михаила Тоцкого (Михаил Тоцкий, Анатолий Палаев, Мирослав Володин, Аркадий Соколов), который окунул зрителей в атмосферу Франции: прославенный коллектив блестяще исполнил произведения из проекта «Полдень в Париже».

Музыка на озере

Особую атмосферу фестиваля создали концерты из серии «Музыка на воде», представленные Мужским камерным хором (художественный руководитель Алексей Умнов): на озере Мраморного каньона прозвучала русская хоровая музыка А. Бородина, М. Танеева, Г. Свиридова, В. Соловьева-Седого, а также обработки народных песен.

Российским квартетом саксофонистов «Saxophone Mix», лауреатами международных конкурсов Владимиром Козновым, Геннадием Полуяктовым, Станиславом Пяловым и Ильей Богомолом была представлена музыка стилей от барокко и французского импрессионизма до популярных образцов джаза и эстрады.

«Новый русский квартет» из Санкт-Петербурга (Юлия Игонина, Елена Харитонова, Сергей Полтавский, Алексей Стеблев) исполнили произведения Александра Бородина, Вольфанга Моцарта, Йозефа Гайдна, Дмитрия Шостаковича и Антонина Дворжака: музыканты искусно заполнили пространство Итальянского карьера, продемонстрировав звучание старинных инструментов работы итальянских мастеров и разнообразие квартетного музыкального репертуара. Нужно отметить, что перед исполнением каждого произведения артисты делились любопытной информацией об истории создания произведений и фактами из жизни композиторов партий. Завершился фестиваль гала-концертом Симфонического оркестра филармонии с артистами мировой оперной сцены Олесей Петровой (меццо- сопрано, солистка Метрополитен-опера, приглашенная солистка Большого театра ) , Сергеем Семишкуром (тенор, солист Мариинского театра).

Так как 2020 год ознаменован как год Петра Ильича Чайковского, часть репертуара фестиваля была посвящена произведениям великого композитора. Солистка Московской филармонии Юлия Игонина ( скрипка), лауреат международных конкурсов, Борис Андрианов (виолончель) виртуозно исполнили шедевры мировой классики.

В финале фестиваля звучали произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе.

Старт для гастролей

В ходе фестиваля для журналистов была организована пресс-конференция, на которой музыканты и организаторы фестиваля поделились отношением к сложному для артистов периоду изоляции, рассказали, какими способами они преодолевали сложности отсутствия живых репетиций в это непростое время. Многие музыканты не прекращали работу над новыми произведениями: они репетировали дома, проводили онлайн трансляции концертов, думали над творческими планами. Артисты поделились радостными, волнительными эмоциями по поводу живого выступления в Рускеала.

По словам многих участников, концерт стал радостным и одновременно ценным, поскольку наконец-то открылась возможность гастролировать. Нужно отметить, что для Симфонического оркестра Карельской филармонии под руководством дирижера Анатолием Рыбалко, концерт фестиваля Ruskeala Symphony открыл сезон выступлений 2020 года. По словам директора Карельской государственной филармонии Ирины Устиновой, после окончания фестиваля организаторы проанализируют все плюсы и минусы, которые возникли в процессе фестиваля и на основе опыта, будут думать над организацией события Ruskeala Symphony в 2021 году.

По данным организаторов, мероприятие посетило около пяти тысяч человек. В ходе фестиваля были предприняты все профилактические меры в условиях сложной эпидемиологической ситуации на территории республики. Следующий фестиваль Ruskeala Symphony состоится в 2021 году!