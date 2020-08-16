Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 16 августа 2020 года: почти тысяча участников исследования на антитела получили результаты

Все больше северян узнают, есть ли у них иммунитет к коронавирусу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 16 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 11787 заболевших COVID-19, 8710 человек выздоровели и 112 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6327 человека. 43 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Однако 7 августа эпидемиологическое затишье было нарушено - на стройке выявили 2 новых случая, 8, 11 и 14 августа - еще по одному. Сейчас добавился еще новый случай. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2307.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 9480 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 67 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+4, всего 974), Мончегорске (+1, всего 489), Кольском районе (+1, всего 417), Печенгском районе (+5, всего 394), Апатитах (+6, всего 265), Кировске (+1, всего 155), Кандалакшском районе (+3, всего 130) и Терском районе (+2, всего 25).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6327 случаев

Белокаменка - 2307 случаев

Североморск - 974 случая

Мончегорск – 489 случаев

Кольский район - 417 случаев

Печенгский район - 394 случая

Апатиты – 265 случаев

Кировск – 155 случаев

Кандалакшский район – 130 случаев

Ковдорский район - 107 случаев

Оленегорск – 105 случаев

Ловозерский район - 35 случаев

Терский район – 25 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус не оставил без внимания все уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6327

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 25

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 130

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 265 и 155 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 417 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Почти тысяча участников исследования на антитела получили результаты

Институт эпидемиологии Роспотребнадзора рассылает результаты тестирования на антитела к CoViD-19. На электронку всем участникам исследования приходят письма с итогами.

- Больше 900 писем уже отправлены, до конца дня все волонтёры узнают, есть ли у них антитела к CoViD-19 или нет, - рассказали в Роспотребнадзоре Мурманской области. - Обследование проводилось с 3 по 11 августа среди жителей Мурманской области разных возрастов. Общие итоги исследования на иммунитет к коронавирусу у северян будут готовы и обнародованы к концу августа.

Результаты тестирования покажут сформированность популяционного иммунитета, помогут спланировать мероприятия по профилактике коронавируса и лягут в основу прогноза развития эпидемиологической ситуации в Заполярье и в стране в целом.

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