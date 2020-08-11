Шанс у бизнеса на Севере есть

Северян зовут на онлайн-встречу с предпринимателями. Фото: Открытые источники

Крайний Север – регион особый: климат здесь суровый, а люди сильные духом и добрые. Однако предпринимательству в арктических широтах приходится нелегко. Есть ли шанс у бизнеса на Севере? На этот вопрос ответят сами предприниматели уже в эту среду, 12 августа.

Специфика ведения бизнеса

В Мурманске стартует серия онлайн-встреч «Бизнес среда» с успешными предпринимателями из разных регионов России. Мероприятие пройдет с 12 августа по 2 сентября при поддержке конкурса беспроцентных займов компании «Норникель».

- В «Бизнес среде» можно пообщаться и услышать мнение экспертов из торговли, экологии и туризма. Всего запланировано провести четыре мероприятия: первые три будут посвящены специфике ведения бизнеса в направлениях, которые готовы поддержать в рамках конкурса, а на последней участники узнают, как продвигать малый бизнес, – рассказывает Андрей Фоменко, директор «Второй школы» - оператора конкурса беспроцентных займов.

К слову, после того, как осенью 2019 года стало известно о планируемом закрытии технологически устаревшего плавильного цеха в Никеля, на свет родилась новая стратегия социально-экономического развития территории, которая включает в себя проведение конкурса беспроцентных займов. Ведь помимо масштабной программы по поддержке сотрудников возникла потребность в альтернативных путях развития для самого моногорода. Если бизнес-идея будет соответствовать критериям конкурса займов, и жюри посчитают, что она перспективна и жизнеспособна, то компания «Норникель» выделит на ее развитие до 30 миллионов рублей.

Четыре спикера - четыре пути начать бизнес

Первая встреча состоится уже 12 августа в Zoom. Ее темой станет злободневный вопрос: можно ли сделать прибыльный проект на Севере. Ответить на него постараются сразу несколько экспертов:

Елена Экку, со-основательница крупнейшей в Санкт-Петербурге сети магазинов настольных игр GaGa Games Фото: Открытые источники

Елена Экку, со-основательница крупнейшей в Санкт-Петербурге сети магазинов настольных игр GaGa Games. Торговые точки этой сети есть в городе на Ниве, Самаре и Казани, а оптом свою продукцию магазин продает по всей России. Елена Экку в бизнесе уже 10 лет.

Максим Горнаев, владелец франшизы гастрономического пространства «Сырный сомелье» в Мурманске. Фото: Открытые источники

Максим Горнаев, владелец франшизы гастрономического пространства «Сырный сомелье» в Мурманске. 2,5 года в сфере ритейла, более 6 лет в сфере консалтинга. Максим расскажет про особенности нишевого бизнеса, конкуренцию с сетевыми ритейлерами и сервисе как составляющей бизнес-модели в сфере b2c.

Николай Готко, один из учредителей пяти уютных кофеен и одного винного бара в Санкт-Петербурге. Фото: Открытые источники

Николай Готко, один из учредителей пяти уютных кофеен и одного винного бара в Санкт-Петербурге («Больше кофе!», «Кофе на кухне», Prostovino). Николай 8 лет в бизнесе. Но до этого он 10 лет проработал в сетевой кофейне, прошел много этапов роста: от бариста до главного технолога компании. Чтобы открыть свою первую кофейню взяли всей семьей четыре потребительских кредита. Остальные точки Николай открывал уже на заработанные деньги.

Елена Бриненко, руководитель имидж-студии «Краски времени» в Калуге. Фото: Открытые источники

Елена Бриненко, руководитель имидж-студии «Краски времени» в Калуге, которая предоставляет полный спектр парикмахерских услуг и проводит мастер-классы и семинары по Арт-терапии и прикладной психологии. Елена работает в индустрии красоты с 1994 года. Она не только руководитель первого коммерческого салона красоты в Калуге, но и школы парикмахерского искусства с 2002 по 2010 годы, омбудсмен ассоциации предпринимателей индустрии красоты, созданной в первые дни карантина в марте 2020-го и член Торгов промышленной палаты Калужской области.

Важно, что все встречи будут проводиться, совершенно бесплатно и в онлайн-режиме, что позволит охватить большее число предпринимателей и соблюсти меры безопасности, столь актуальные во время пандемии коронавируса. Чтобы принять участие в «Бизнес среде» в Zoom необходимо зарегистрироваться здесь. Также трансляцию можно будет посмотреть в «ВКонтакте» и на YouTube-канале центра «Вторая школа».

Итак, ждем вас, заполярные предприниматели, 12 августа в 19.00.