Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 10 августа 2020 года: в Мурманске количество заболевших превысило 6 тысяч человек

Коронавирус не отпускает Заполярье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 10 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 11350 заболевших COVID-19, 7905 человек выздоровели и 96 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области на 9 августа. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6016 человек. Только 76 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Однако 7 августа эпидемиологическое затишье было нарушено - на стройке выявили 2 новых случая, а 8 августа - еще один. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2304.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 9046 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 98 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+4, всего 939), Мончегорске (+2, всего 473), Кольском районе (+3, всего 412), Печенгском районе (+10, всего 369), Кировске (+1, всего 154), Ковдорском районе (+1, всего 102) и Ловозерском районе (+1, всего 33).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области на 9 августа. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6016 случаев

Белокаменка - 2304 случая

Североморск - 939 случаев

Мончегорск – 473 случая

Кольский район - 412 случаев

Печенгский район - 369 случаев

Апатиты – 256 случаев

Кировск – 154 случая

Кандалакшский район – 115 случаев

Ковдорский район - 102 случая

Оленегорск – 97 случаев

Ловозерский район - 33 случая

Терский район – 23 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6016

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 23

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 115

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 256 и 154 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 412 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Больше 6000 зараженных

Пандемия коронавируса в Мурманской области продолжает ставить новые рекорды. Три дня назад Заполярье перешагнуло рубеж в 11 тысяч заболевших. А теперь и Мурманск преодолел очередную планку.

По последней информации оперативного штаба при правительстве региона, на Кольском полуострове коронавирус подхватили 11350 человек. Больше половины заболевших приходится как раз на столицу Заполярья – 6016 инфицированных.

Что ж, город-герой прочно занял первую строчку ковидного рейтинга, оставив далеко позади предыдущих лидеров - Апатиты с Кировском, где 256 и 154 зараженных соответственно, и Белокаменку с 2304 подтвержденными случаями коронавируса. В обоих некогда главных очагах эпидемии продолжают выявлять заболевших, но темпы далеки от Мурманска – всего лишь 1-2 случая в сутки против последних 76 в областном центре.

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