Проблема морского мусора: Кольским заливом вплотную занялись ученые и волонтеры

Специалисты исследуют морской мусор. Фото: Виталий Новиков

Незамерзающий Кольский залив – одна из визитных карточек Мурманской области, однако он давно уже чувствует экологическое недомогание. На его дне – множество затопленных судов с вредными элементами, в него практически без очистки сливаются бытовые отходы, а от опасного мусора, который доставляет массу неприятностей морским обитателям, он просто задыхается. Но пришла пора решать насущную экологическую проблему. Эту ответственность взяли на себя ученые Мурманского морского биологического института и волонтеры вместе с заполярными властями.

Под пристальным вниманием ученых

В качестве полигона для исследования специалисты ММБИ этим летом выбрали небольшую полукруглую бухту Кольского залива, кишащую самым разным хламом и мусором. Это на самом деле живописное место находится к северу от Мишуково, где берег просто завален автопокрышками, досками, старой одеждой и обувью, частями судовой оснастки и бытовым пластиком. Все эти отходы специалисты будут изучать, чтобы понять, какой мусор преобладает, как быстро он накапливается и куда движется.

- Исследование проходит в рамках российско-норвежского проекта MALINOR, который посвящен картированию морского мусора в российских и норвежских арктических морях. Суть проекта заключается в изучении состава и количества отходов, отслеживании путей перемещения мусора, скорости и закономерностей его накопления на берегу. Все это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было планировать мероприятия по очистке побережья, - рассказывает Денис Моисеев, заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института РАН, председатель Мурманского отделения Русского географического общества, океанолог.

Эта свалка преимущественно нерукотворная. Как объяснил наш собеседник, циркуляция вод Кольского залива здесь такова, что приливное течение идет главным образом вдоль этого берега, тогда как отливное – вдоль противоположного. Это приливное течение и выносит на берег весь скопившийся мусор.

- Выбрали конкретно эту бухту также потому, что она находится в транспортной доступности. На эту точку неподалеку от Мишуково изначально обратил внимание известный мурманский фотограф Виталий Новиков, член Русского географического общества, с которым мы сотрудничаем. Мы как раз искали подобное место для проведения исследований. Конечно, на побережье Кольского залива много таких мусорных мест, но практически до всех нужно добираться на судне. Тут нужно уже целую экспедицию собирать и искать хорошее финансирование, - рассказывает специалист ММБИ.

Ученые проводят мониторинг в небольшой бухте Кольского залива. Фото: Виталий Новиков

Преобладает пластик

Результаты уже есть – за небольшой срок ученым удалось собрать, посчитать и рассортировать по категориям более 45 килограммов различного мусора.

- Есть природный мусор – деревья, бревна, который испокон веков прибивается Гольфстримом. Но большая часть, а именно около 80% проанализированных отходов - это, конечно, пластик. Остальное – металл и стекло. От бутылок, обрывков сетей, буев и других пластиковых элементов нужно избавляться в первую очередь, так как период распада этих вещей невероятно долгий. И даже если пластик распадется, то превратится в микропластик, который может попасть в организм морских обитателей, а от них – к человеку. До сих пор точно неизвестно, к каким опасным последствиям может привести накопление микропластика в организме человека, - отмечает Денис Моисеев.

Одновременно с исследованием, рассчитанным до 2021 года, специалисты собираются привести бухту в порядок. Для этого планируется привлечь волонтеров Русского географического общества и скооперироваться с Фондом дикой природы, который также участвует в проекте MALINOR. А пока мониторинг морского мусора в Кольском заливе продолжается.

Пляж в черте города

Но не только ученые озабочены состоянием Кольского залива. Так, волонтеры этим летом решили облагородить в Мурманске береговую линию водоема, расположенного в районе авторынка. Это место хотят превратить в современное общественное пространство. А первый шаг для этого – привести замусоренный уголок побережья в порядок.

- На сегодняшний день это единственный песчаный пляж в черте города. Место очень красивое, с отличным видом на залив, Кольский мост и сопки… Нам очень хочется, чтобы эта территория в будущем стала настоящей набережной для отдыха и прогулок. И в наших силах это сделать! – отметила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Глава администрации Мурманска Евгений Никора поддерживает это начинание, значит, скоро можно будет начать работу по благоустройству территории, созданию здесь комфортной городской среды.

Информационную поддержку в этом полезном деле оказывает и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Евгения Чибис запустила в регионе очень полезную акцию – серию мини-субботников, которые проходят при участии волонтеров и всех, кому хочется сделать Север чище. Сейчас все желающие вместе с Единым волонтерским центром наводят порядок на береговой линии Кольского залива в районе авторынка. Общими усилиями планируется убрать мусор, чтобы у жителей и гостей Мурманска было еще одно место для отдыха. Присоединяйтесь и вы! – призвал глава заполярного региона.

Береговую линию избавят от мусора и превратят в общественное пространство. Фото: Единый волонтерский центр МО

Ржавые утопленники

Мусора на мурманском побережье хватает разного – бутылки, обертки от продуктов, пластик, строительный хлам. А еще неравнодушные горожане, которые расчищали пляж, наткнулись на ржавое корабельное днище, которое пролежало там добрый десяток лет. Его удалось поднять благодаря помощи местных властей. Вообще, Кольский залив, который помимо пластика также захламлен старыми судами, в ближайшем будущем будут избавлять от ржавого металлолома.

- На дне Кольского залива немало затопленных объектов. Это и суда, и части кранов и причалов, и металлолом. Некоторые суда с топливом. Часть объектов представляет угрозу для судоходства, не говоря уже о том, чем это может обернуться для окружающей среды. У нас готово заключение о расположении и состоянии судов. С федеральным финансированием мы сможем решить эту проблему, - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Так что важнейший водоем Мурманской области не бросят на произвол судьбы. Совсем скоро он сможет наконец-то воспрянуть духом.

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