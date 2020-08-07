А была ли «мусорная война» в Мурманске

Качество обслуживание выросло. Фото: Управление отходами

Перемены к лучшему обычно проходят незаметно для окружающих, но не в случае с повышением качества услуг по уборке мусора в Мурманске. Региональный оператор поменял схему обращения с ТКО в двух округах областного центра: с июня – в Первомайском, а с июля – в Октябрьском. Сейчас эти территории «Управление отходами» обслуживает самостоятельно, расторгнув договор с предыдущим подрядчиком.

Это событие ознаменовалось в столице Заполярья гудением выстроившихся в ряд нескольких мусоровозов, а в городе заговорили о «мусорной войне» и переделе рынка.

Борьба с «наследием»

- С момента начала самостоятельной работы в Октябрьском округе наблюдалось увеличение количества жалоб северян. За первые две недели июля в контакт-центре было зафиксировано 2207 заявок, в том числе по невывозу крупногабаритных отходов, - рассказывают в «Управлении отходами». - Проблема переполнения контейнерных площадок для крупногабаритных отходов была вызвана тем, что предыдущий подрядчик не всегда мог обеспечить соблюдение периодичности их вывоза не реже одного раза в семь дней, как того требует СанПиН.

Сотрудникам "Управления отходами" пришлось ликвидировать "наследие" предыдущего подрядчика. Фото: Управление отходами

Вынужденная самоизоляция мурманчан из-за пандемии коронавируса только усугубила ситуацию. Запертые в четырех стенах люди решили не терять времени даром и стали делать ремонт и генеральные уборки. Их результатом стали горы крупногабаритного мусора на площадках. Поэтому сотрудникам регоператора, взявшегося за уборку мусора самостоятельно, пришлось ликвидировать «наследие» предыдущего подрядчика и в ежедневном режиме вывозить крупногабаритный мусор и бытовые отходы.

- Сейчас в двух округах ежедневно работают девять мусоровозов. Новая спецтехника позволяет не только навести порядок на контейнерных площадках, но и перевести столицу Заполярья на современный евроконтейнерный парк. В Мурманске уже установлено 2,5 тысячи новых мусорных баков. При этом плата за услугу осталась на прежнем уровне, - отметили в «Управлении отходами».

Ситуация со своевременным вывозом мусора на проблемных территориях Мурманска заметно улучшилась. Регоператор скорректировал схему логистики, увеличив количество рейсов. На данный момент уборка крупногабаритных отходов в некоторых случаях осуществляется 4 раза в неделю вместо нормативного одного.

Не останутся без работы

Разумеется, столь кардинальные изменения проходили под неусыпным оком правительства Мурманской области.

- Правительство региона точно не будет вовлечено в споры хозяйствующих субъектов. В случае нарушения законодательства такие вопросы должны решаться сторонами в суде. Для нас важно, чтобы не пострадали качество оказания услуги по вывозу ТКО и социальная стабильность. Совершенно очевидно, что квалифицированные специалисты, которые в этой ситуации лишаются работы в одной организации, должны иметь возможность продолжать делать то, что они умеют, в другом месте, – подчеркнул вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин.

После изменения схемы вывоза ТКО в Октябрьском округе из компании «ОРКО-инвест» - того самого подрядчика, от сотрудничества с которым отказался регоператор - по соглашению сторон уволены 23 водителя мусоровозов. По информации «Управления отходами», только двое из них обращались в компанию за трудоустройством, один из обратившихся уже работает. При этом в компании есть еще 26 вакансий водителя, 18 вакансий грузчика и четыре вакансии слесаря. На общих основаниях к конкурсу на занятие вакантных должностей допускаются все кандидаты.

- Профессия водителя в целом очень востребована на региональном рынке труда - служба занятости населения предлагает сегодня более 300 таких вакансий. Кроме того, 25 вакансий водителя открыты в городском управлении дорожного хозяйства, - сообщил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Не реагируем на провокации

Происходящее не оставил без внимания и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Современные контейнеры удобны в обслуживание и радуют глаз. Фото: Управление отходами

- Никакой «мусорной войны» нет. Это попытка отдельных политических спекулянтов, с которыми нам не по пути, и недобросовестных подрядчиков воспользоваться днем голосования за Конституцию России и спровоцировать под этой эгидой политическую акцию. Когда водителей мусоровозов сотрудники соответствующих структур спросили: «Ты зачем сюда приехал? У тебя проблемы с работой?», все ответили, что в «Управлении отходами» им предложили лучшие условия. «А зачем ты здесь находишься?» - «Нам дали команду». Но мы на такие провокации не реагируем, - прокомментировал ситуацию Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что региональный оператор просто заменил очередного перевозчика. И это его право. Главное, чтобы в регионе было чисто.

- Похожая ситуация и в других муниципалитетах, где взяли сперва местных перевозчиков, таких, полулегальных, а люди жалуются, что единственный мусоровоз сломался, мусор не вывозят, а платить приходится полный тариф. Это никуда не годится! Мне показали статистику срывов и сумму, которую получал подрядчик, – она на несколько сотен миллионов больше, чем положено по тарифу. Деньги серьезные, но незаслуженные, - сказал Андрей Владимирович и добавил: - На фоне других регионов мы неплохо смотримся.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Если не вывезли мусор

О проблемах с вывозом мусора можно сообщить на «горячую линию» регоператора по телефону 8-800-707-13-71 или на его официальных страницах в соцсетях. Для удобства северян необходимые телефоны указаны на новых евроконтейнерах.

Диспетчеры принимают заявки с понедельника по субботу и передают их в работу. Ни одна заявка не остается без внимания.

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