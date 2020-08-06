Практика лучших решений

Бульдозер САТ - локомотив для укладчика оснований. Фото: Тимур ХАНОВ

Просто о сложном

С первого взгляда нагромождение ножей на прицепном грейдере нам показалось каким-то невероятным и путаным. Машинист Александр Фомин движением джойстика из кабины трактора по-очередно то вытягивал их в сторону, то ставил под углом, то поворачивал. И вдруг трактор дернулся и на выходе, вместо грунтовки с колеей и разбросанными булыжниками, получилась ровная дорога с куда-то пропавшими камнями.

Прицепной грейдер FMG в работе. Фото: Тимур ХАНОВ

- Прицепной грейдер c прошлого года используем на грунтовых и песчано-гравийных дорогах, - рассказывает Андрей Викторович Билан, дорожный мастер с Ихальского мастерского участка ООО «Автодороги-Питкяранта». - Делает он многое - чистит, выравнивает, раскладывает материал, вылавливает большие камни, а блоком колес почти во всю ширину грейдера уплотняет поверхность, закрепляя результат.

Применение тракторного прицепного грейдера FMG позволило в сжатые сроки восстановить проезд на дорогах без твердого покрытия и теперь поддерживать их в требуемом состоянии. Более того, глядя на результаты, в компании приняли решение приобрести и второй подобный механизм.

- Мы оцениваем приобретаемую технику с точки зрения эффективности, - рассказывает Эдвин Владимирович Райскио, генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта». - Оборудование должно быть многофункциональным. Основная наша специализация - содержание автомобильных дорог. Одновременно развиваем и другие направления - организацию работ по капремонтам и ремонтам, нанесение разметки.

Горячее производство

В нынешнем сезоне ООО «Автодороги- Питкяранта» запустило в работу сразу три асфальтобетонных завода (АБЗ).

«Работа создает хорошее настроение». Виталий Горский, мастер Питкярантского асфальтобетонного завода. Фото: Тимур ХАНОВ

- Что изменилось в этом году? Настроение, - замечает Виталий Анатольевич Горский, мастер Питкярантского АБЗ. - Когда все работает, когда чувствуешь важность и нужность своей работы, то и настроение хорошее.

Работая втроем с оператором и слесарем, они выпускают до 80 тонн асфальтобетона в час. «Можем и больше, только бы укладка успевала!». На удивление для таких производств, на территории чисто, в порядке содержится сырьевая зона, подъезды заасфальтированы.

Второй АБЗ работает в районе п. Ихала, а недавно приобретенный установили и в Калевале.

- Впервые в таком объеме мы выиграли региональный и муниципальный контракты по ремонтам в одном районе - Калевальском, - говорит Эдвин Райскио. - Сейчас идет асфальтирование участка автомобильной дороги Р-21 «Кола» - Калевала - Лонка. На очереди - ремонт уличных проездов в Калевале.

Еще одна масштабная задача, к выполнению которой приступает ООО «Автодороги-Питкяранта» - капитальный ремонт участка 4,8 км автодороги Куркиеки - Элисенваара.

- Здесь мы фактически построим новую дорогу, - продолжает Эдвин Владимирович. - Грунтовое покрытие уйдет в прошлое. Это будет асфальтированная автомобильная дорога общего пользования регионального значения. Но прежде восстановим водоотведение, приведем в порядок основание дороги, сделаем спрямление виражей.

В компании изначально поддерживается стремление работников осваивать смежные профессии. К примеру, если это механизатор, то, как правило, летом может работать на технике для ремонта дорог, а зимой - на снегоочистительных машинах.

- Зарплату у нас не получают, а зарабатывают, - подчеркивает Эдвин Райскио. - И организуем свою работу мы так, чтобы костяк коллектива имел ее постоянно, независимо от времени года. И хотя текучки кадров у нас практически нет, думаем о будущем. Привлекаем студентов на практику, в профильных учебных заведениях Карелии готовят для нас водителей и машинистов дорожной техники…

Идея для инноваций

- Главное для нас - добросовестное, качественное выполнение поставленной задачи каждым работником, потому что от этого зависит общий результат, - рассказывает Александр Владимирович Троицкий, дорожный мастер с Пряжинского участка. - Зарплата достойная, условия хорошие, требования понятные. У кого желание есть, тот растет и развивается в профессии. А учиться надо, обязательно! Посмотрите на технику - она вся компьютеризированная, многофункциональная.

После прохода укладчика оснований и прикатывания дорога становится плотной и ровной. Фото: Тимур ХАНОВ

Встретились мы с ним на ремонте 17-километрового участка грунтовой автодороги Лавда-Ревсельга-граница с Ленинградской областью в Лахденпохском районе. Проезжую часть поднимают и выравнивают, досыпая и расширяя. Бульдозер САТ с укладчиком оснований R600C, буквально, на глазах метр за метр продвигаются ближе к поселку Пай, оставляя за собой ровное основание из щебеночно-песочной смеси.

- Бульдозер САТ приобрели весной, - говорит Эдвин Райскио. - В ближайших планах - дооборудовать его 3D нивелирной системой, которая будет автоматически выдерживать высоту, уклон и другие показатели для качественной работы.

Интересно было узнать, что наряду с обновлением техники, здесь планируют внести и свою лепту в улучшение технологий содержания дорог.

- Проектировщики по нашему заказу разрабатывают боковой отвал для снегоочистки, который хотим производить сами, - сообщил Эдвин Владимирович Райскио. - Они же соберут пробный образец. Снегоочистительный отвал предназначен для работы в труднодоступных местах - за барьерным ограждением и перед ним. У нас такого оборудования не производится, а зарубежное - сложное и дорогостоящее. Цель - уйти от ручного труда, быстрее, качественнее и менее затратно выполнять работу. От этого выиграют все.

. Фото: Тимур ХАНОВ

СПРАВКА

ООО «Автодороги-Питкяранта» несет ответственность за содержание 721 км федеральных дорог Карелии (Р-21 «Кола» от границы с Ленинградской областью до 407 км, А-121 «Сортавала» и А-119 «Вологда-Медвежьегорск-автодорога Р-21 «Кола» в границах Карелии, подъезды к МАПП «Вяртсиля», Петрозаводску и аэропорту «Петрозаводск») и 671км дорог регионального и межмуниципального значения в Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районе.