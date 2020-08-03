Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 августа 2020 года: ковидом болеет 2,7% медработников

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 2 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 10507 заболевших COVID-19, 6489 человек выздоровели и 79 умерли.

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 5427 человек. Только 104 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье, которое сохранялось несколько дней. Однако 28 июля стало известно о двух новых случаях, а 29-го сообщили еще о двух. И после этого наступило очередное затишье. Таким образом, число заболевших на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2301.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 8206 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 137 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+7, всего 867), Мончегорске (+6, всего 437), Кольском районе (+2, всего 379), Печенгском районе (+13, всего 315), Оленегорске (+1, всего 88), Апатитах (+1, всего 243) и Кировске (+3, всего 151).

Число больных коронавирусом растет. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 5427 случаев

Белокаменка - 2301 случай

Североморск - 867 случаев

Мончегорск – 437 случаев

Кольский район - 379 случаев

Печенгский район - 315 случаев

Апатиты – 243 случая

Кировск – 151 случай

Кандалакшский район – 100 случаев

Ковдорский район - 96 случаев

Оленегорск – 88 случаев

Ловозерский район - 28 случаев

Полярный – 21 случай

Терский район – 21 случай

ЗАТО Видяево - 18 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 5427

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 21

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 100

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 243 и 151 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 377 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Процент зараженных врачей

Сколько медиков заразилось коронавирусом, рассказали на брифинге губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Во-первых, медики такие же люди, как и все остальные. Большинство заболевших - в формате скрининговых исследований или утренних фильтров, когда мы проверяем каждого на предмет симптомов. В большинстве случаев это бытовые заражения. Во-вторых, примерно у 70% заболевших медиков коронавирус протекает бессимптомно. Если говорить в целом о проценте зараженных медработников, то он колеблется от 2% до 3%. То есть достаточно низкий – всего 2,7%, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, но конкретную цифру, сколько медиков не обошел стороной COVID-19, не назвал.

Новые послабления

Мурманская область постепенно возвращается к жизни после жестких ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Однако, как заметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в регионе наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости этой заразой. Поэтому в оперативном штабе Заполярья нашли возможным сделать северянам некоторые послабления.

- Отменяется обязательная 14-дневная изоляция для работающих вахтовым методом (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из-за границы), при условии получения отрицательного теста не менее чем за двое суток до прибытия на территорию Мурманской области, - сообщил оперштаб.

Также возобновляется оказание таких услуг, как почасовая аренда объектов размещения, не предусматривающих круглосуточного пребывания (беседок), и прокат спортивного инвентаря, туристического снаряжения, товаров детского ассортимента и иных предметов, арендуемых гражданами в целях досуга на открытом воздухе. Естественно, при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил.

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