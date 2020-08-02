Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 августа 2020 года: разрешена почасовая аренда беседок и прокат спортивного инвентаря и туристического снаряжения

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 2 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 10370 заболевших COVID-19, 6409 человека выздоровели и 79 умер.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 5323 человека. Только 91 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье, которое сохранялось несколько дней. Однако 28 июля стало известно о двух новых случаях, а 29-го сообщили еще о двух. И после этого наступило очередное затишье. Таким образом число заболевших на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2301.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 8069 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 138 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+17, всего 860), Мончегорске (+4, всего 431), Кольском районе (+4, всего 377), Печенгском районе (+5, всего 302), Кандалакшском районе (+7, всего 100), Ковдорском районе (+4, всего 96), Оленегорске (+4, всего 87) и Терском районе (+2, всего 21).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 5323 случая

Белокаменка - 2301 случай

Североморск - 860 случаев

Мончегорск – 431 случай

Кольский район - 377 случаев

Печенгский район - 302 случая

Апатиты – 242 случая

Кировск – 148 случаев

Кандалакшский район – 100 случаев

Ковдорский район - 96 случаев

Оленегорск – 87 случаев

Ловозерский район - 28 случаев

Полярный – 21 случай

Терский район – 21 случай

ЗАТО Видяево - 18 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 5323

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 21

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 100

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 242 и 148 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 377 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Новые послабления

Мурманская область постепенно возвращается к жизни после жестких ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Однако, как заметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в регионе наметилась тенденция снижения уровня заболеваемости этой заразой. Поэтому в оперативном штабе Заполярья нашли возможным сделать северянам некоторые послабления.

- Отменяется обязательная 14-дневная изоляция для работающих вахтовым методом (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из-за границы) при условии получения отрицательного теста не менее чем за двое суток до прибытия на территорию Мурманской области, - сообщил оперштаб.

Также возобновляется оказание таких услуг как почасовая аренда объектов размещения, не предусматривающих круглосуточного пребывания (беседок), и прокат спортивного инвентаря, туристического снаряжения, товаров детского ассортимента и иных предметов, арендуемых гражданами в целях досуга на открытом воздухе. Естественно, при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил.

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