Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 1 августа 2020 года: режим повышенной готовности продлен до 1 сентября

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 31 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 10232 заболевших COVID-19, 6202 человека выздоровели и 77 умер.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 5232 человека. Только 98 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье, которое сохранялось несколько дней. Однако 28 июля стало известно о двух новых случаях, а 29-го сообщили еще о двух. И после этого наступило очередное затишье. Таким образом число заболевших на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2301.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 7931 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 139 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+11, всего 843), Оленегорске (+7, всего 83), Мончегорске (+13, всего 427), Апатитах (+1, всего 242), Кандалакшском районе (+1, всего 93), Ловозерском районе (+2, всего 28), Печенгском районе (+5, всего 297) и ЗАТО Видяево (+1, всего 18).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 5232 случая

Белокаменка - 2301 случай

Североморск - 843 случая

Мончегорск – 427 случаев

Кольский район - 373 случая

Печенгский район - 297 случаев

Апатиты – 242 случая

Кировск – 148 случаев

Кандалакшский район – 93 случая

Ковдорский район - 92 случая

Оленегорск – 83 случая

Ловозерский район - 28 случаев

Полярный – 21 случай

Терский район – 19 случаев

ЗАТО Видяево - 18 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам в Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 5232

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 19

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 93

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 242 и 148 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 373 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Продлен режим повышенной готовности

31 июля прошел брифинг губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о ситуации с коронавирусом в регионе. Глава региона рассказал о новых послаблениях и ограничениях, также на виртуальной встрече с журналистами затронули эпидемиологическую обстановку в Заполярье.

- Наметилась тенденция к снижению заболевания и коронавирусом, и ОРВИ. Сейчас мы видим постепенное снижение заболевания, что полностью соответствует прогнозам оперативного штаба. Уровень тестирования остается высокой. Напомню, он в шесть раз превышает норматив. Кроме того, начинают высвобождаться койки в стационарах. Тем не менее, для обеспечения контроля ситуация мы продлеваем режим повышенной готовности до 1 сентября, - отметил Андрей Чибис.

Планируется, что с 1 сентября все учебные заведения начнут функционировать в обычном режиме.

Когда откроются кинотеатры?

В оперативном штабе Мурманской области рассказали, когда жизнь в заполярном регионе забьет ключом.

- Сейчас наметилась тенденция к снижению заболевания и коронавирусом, и ОРВИ. Если этот тренд сохранится и не будет вспышек ковида, то мы сможем позволить себе возобновить работу заведений общественного питания и в штатном режиме, а не только дежурные группы, детских садов. Тоже самое касается плановой медицинской помощи, - обнадежил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Если все обозначенные главой региона условия будут соблюдены в течение двух недель, то открыться смогут и кинотеатры.

Без тотальных тестов

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, тотальное тестирование всего населения на коронавирус делать не будут. Глава региона посчитал такую меру бессмысленной.

- Тотальное тестирование организовать нельзя. Кто будет платить за это? Это не нужная трата денег налогоплательщиков. Есть частные лаборатории, которые могут сделать анализы всем желающим, - отметил губернатор.

Андрей Чибис также упомянул, что при подтверждении коронавируса у конкретного человека, специалисты Роспотребнадзора в обязательном порядке выявляют круг контактных лиц и проводят эпидемиологическое расследование.

Профицит коек

Мурманская область не только вышла на плато эпидемии коронавируса, но и начала постепенный спуск с него. Так что похоже, полевой ковидный госпиталь в Мурмашах может остаться без дела.

- На 31 июля у нас 10 232 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции. Увеличивается количество выздоровевших – больше 60% от всех зараженных. Свободных коек достаточно. В последнюю неделю отмечается даже их профицит. Количество северян, госпитализируемых за сутки с коронавирусом, меньше, чем тех, кого выписывают с выздоровлением, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Кроме того, около 2 500 северян, у которых был диагностирован коронавирус, болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Идем на спад

Количество инфицированных за сутки начинает постепенно снижаться. Эту наметившуюся тенденцию прокомментировала глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева.

- Показатель распространенности у нас составляет теперь 0,9. Это говорит о том, что ситуация контролируема и инфицированность населения коронавирусом идет на снижение. Темпы снижения пока не достаточно высокие, но положительная тенденция сохраняется. В течение последних семи дней показатель не превышает единицу, - отметила Лена Александровна.

Кроме того, глава ведомства отметила, что групповых очагов в учреждениях и на предприятиях нет с момента достижения максимального уровня регистрации COVID-19.

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