«ФосАгро» предлагает фермерам развитие, а не просто мешок удобрений

Население планеты с каждым годом растет. По данным ООН, оно станет больше чем на 2 миллиарда человек уже к 2050 году. И чтобы прокормить всех, производство продовольствия необходимо будет увеличить с имеющихся 8,4 миллиардов тонн в год до 13,5 миллиардов. Как достичь таких впечатляющих и жизненно важных для всего человечества результатов, обсудили на выездной научно-практической конференции «Глобальная продовольственная безопасность: проблемы и пути решения», которую в подмосковном Барыбино организовала группа компаний «ФосАгро» при поддержке Российской академии наук.

К «Зеленому стандарту» готовы!

- Обеспечить человечество продовольствием без использования эффективных минеральных удобрений невозможно. При этом остро стоит проблема загрязнения почв. Более половины мировых почвенных ресурсов подвержены деградации уже сейчас. Все это предъявляет особые требования к экологичности минеральных удобрений и устойчивости агротехнологий, - дал старт дискуссии генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Именно поэтому экологичность продукции ФосАгро, востребованной в 102 странах мира и признанной эталоном чистоты на уровне ООН, особенно важна. Это не только конкурентное преимущество компании на экспортных рынках, но и возможность для россиян покупать высококачественные, экологически чистые и доступные продукты питания. В частности, для этого «ФосАгро» активно работает с Минсельхозом над выполнением поручения президента России по созданию национального «Зеленого стандарта» сельхозпродукции.

- Наша отрасль к введению «Зеленого стандарта» готова. За последние десять лет индустрия минеральных удобрений прошла серьезную трансформацию. Мы превратились из просто производителей удобрений в поставщиков готовых решений гарантированно высокого урожая, - подчеркнул Андрей Гурьев.

Такой же точки зрения придерживается и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, которая считает, что развитие «зеленого» направления в сельском хозяйстве – перспективная, инновационная и конкурентная область для нашей страны.

Научный подход

Кроме экологически безопасных удобрений самого высокого качества, «ФосАгро» создает уникальные условия для развития агропромышленного комплекса в России. Так, например, компания стала первой в своей отрасли в стране, кто развернул онлайн торговую платформу по продаже удобрений. На ней клиенты сети «ФосАгро-Регион» вместе с информацией о продукции клиенты получают данные о ее применении и результатах агрономических испытаний. На этой же платформе через цифровые агрономические сервисы можно онлайн подобрать оптимальный комплекс минерального питания для культур, почв и погодных условий для конкретного фермера.

- Мы выстраиваем экосистему, которая позволит фермеру закупать все необходимые удобрения, семена и средства защиты растений, получать кредитование, лизинг и страхование урожая, а также выходить напрямую на продажу своей продукции. Это позволит кратно увеличить эффективность производства сельхоз индустрии и животноводства у нас в стране, удешевить его и гарантировать высокое качество продукции, - отметил Андрей Гурьев.

Социальную направленность «ФосАгро» и стремление компании развивать не только сельское хозяйство в России, но и в целом ее экономику высоко ценят в Совете Федерации страны.

- Хочу отметить, что «ФосАгро» - не только лидер в производстве удобрений. Несмотря на все проблемы в мире из-за пандемии коронавируса, компания сумела не только не сократить персонал, а принять на работу 163 сотрудника в Мурманской области. Установить производственный рекорд за первые полгода, перешагнув отметку в 5 миллионов тонн. Кризисы создают преимущества для тех, кто ищет новые перспективные решения. Яркий пример тому – «ФосАгро», которая умеет справляться с проблемами и решать их в пользу людей, которые работают на предприятиях, - подчеркнула Елена Зленко. - Работа таких компаний как «ФосАгро», которые предлагают фермеру не только мешок удобрений, а целую систему мер по развитию бизнеса – еще один стимул для привлечения молодых кадров на село, для развития сельских территорий. Финансовое сопровождение, инновационные, научные, экономические решения, которые применяются в ФосАгро, должны быть масштабированы и тиражированы в целом по стране.