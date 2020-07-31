Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 31 июля 2020 года: в Мурманской области начинают тестировать на антитела к коронавирусу

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 31 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 10093 заболевших COVID-19, 5943 человека выздоровели и 74 умер.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 5134 человека. Только 107 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье, которое сохранялось несколько дней. Однако 28 июля стало известно о двух новых случаях, а 29-го сообщили еще о двух. И после этого наступило очередное затишье. Таким образом число заболевших на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2301.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 7792 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 146 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+14, всего 832), Оленегорске (+1, всего 76), Кольском районе (+3, всего 373), Апатитах (+1, всего 241), Кировске (+1, всего 148), ЗАТО Видяево (+1, 17 всего), Ловозерском районе (+1, всего 26), Печенгском районе (+12, всего 292).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 5134 случая

Белокаменка - 2301 случай

Североморск - 832 случая

Мончегорск – 414 случаев

Кольский район - 373 случая

Печенгский район - 292 случая

Апатиты – 241 случай

Кировск – 148 случаев

Кандалакшский район – 92 случая

Ковдорский район - 92 случая

Оленегорск – 76 случаев

Ловозерский район - 26 случаев

Полярный – 21 случай

Терский район – 19 случаев

ЗАТО Видяево - 17 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 5134

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Распространение коронавируса по муниципалитетам в Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 19

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 92

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 241 и 148 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 373 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Новые «скорые»

Помятуя о проблемах со «скорыми», в области появилось еще 9 новых машин. Их получили в рамках федеральной поставки в целях борьбы с последствиями распространения коронавируса. Новые кареты скорой помощи предназначены для Мурманска, Оленегорска, Ревды, Енского, Мончегорска и Ковдора.

Однако поможет ли это решить проблему - большой вопрос. Машины есть, людей катастрофически не хватает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вторая волна коронавируса в Мурманске 2020: будет ли осенью по мнению экспертов. Вторая волна коронавируса в Мурманске в 2020 году, осенью (Подробности)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 31 июля 2020 года проведет брифинг по ситуации с коронавирусом. Ждать ли жителям Мурманской области послаблений или новых ограничений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru