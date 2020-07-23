В Туломе по нацпроекту «Экология» наводят порядок

Вода, которая течет из кранов северян, считается одной из самых чистых в стране. Но чтобы так было и дальше, необходимо заботиться о состоянии не только водоемов, откуда она берется, но и водозаборных сооружений. Такие сейчас реконструируют в Туломе.

Ход компании проверил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Повышение качества водо- и теплоснабжения, уровня жизни и благоустройства в небольших поселках Мурманской области глава региона выделил в блок ключевых направлений, которые находятся на особом контроле регионального правительства.

Масштабная реконструкция водозаборных сооружений в поселке идет в рамках национального проекта «Экология». Общая стоимость муниципального контракта более 75 миллионов рублей – это средства федерального и областного бюджета. Работы пройдут в два этапа. На этот год в смете заложено 57 миллионов рублей, из них 24,7 миллиона – это федеральные деньги.

Ремонтные работы идут в графике и выполнены на 75%. В ближайшее время ожидается поставка нового технологического оборудования, запуск которого позволит улучшить показатели качества питьевой воды.

- Лучшая новость для жителей Туломы – реконструкция водозабора. Много лет подряд при каждом паводке вода становилась непригодной для питья. Работы завершат до конца года, и самая большая проблема для Туломы останется в прошлом, - отметил по итогам поездки Андрей Чибис.

Контракт предусматривает капитальную реконструкцию старого здания водоочистных сооружений - на данный момент она уже завершается. Рядом также построено помещение под современную насосную станцию. Вырыт котлован под емкость для стоков. Саму конструкцию уже привезли и установили. Сейчас подрядчик ожидает дальнейшей поставки оборудования. Через неделю работы на водозаборе продолжатся. В администрации района подчеркнули, что реконструкция станции находится на особом контроле, объект сдадут в срок.

В новом здании водозабора уже установлены перегородки, выполнены работы по устройству полов, подготовлены места для установки оборудования водоочистки. В существующем здании произведен ремонт кровли. Внутри помещений ведутся отделочные работы, на территории - работы по благоустройству. Сдача первого объекта намечена на IV квартал 2020 года.

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