Тайна самолета «Бостон»

Пожалуй, еще долгие десятилетия кольская земля будет хранить тайны Великой Отечественной войны: сколько еще павших бойцов не найдено, сколько техники, не пережившей сражений, ржавеет под снегом и дождем? С наступлением весны поисковики начинают искать эти важные напоминания о страшных годах.

24 июня представители регионального Центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив (подведомственное учреждение министерства внутренней политики Мурманской области) и Североморский поисковый отряд «Ваенга» провели поисковую разведку по Североморскому району. В районе губы Средняя, где она впадает в Кольский залив, участников похода ждал сюрприз.

- Были обнаружены детали, двигатели разбившегося самолета времен Великой Отечественной войны, предположительно «Бостон». Такие поставлялись по программе ленд-лиза в Советский Союз. Планируется экспедиция по обследованию территории, - рассказали участники разведки.

От самолета осталось не так много - фрагменты фюзеляжа и двигатели. Но в ближайшее время поисковики из регионального Центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив и «Ваенги» планируют вернуться на место, чтобы найти фрагменты, которые могли остаться. Не исключено, что они находятся на расстоянии от места обнаружения двигателей, так как могли отлететь во время крушения. Часто детали находят глубоко в земле, например, растаявший снег может пролить свет на то, что же случилось с крылатой машиной. Так, пока нет понимания, что произошло с экипажем и даже кто летал на этом «Бостоне». Для того чтобы можно было поработать с архивной информацией, надо узнать номер двигателя.

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