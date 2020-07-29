2020-07-29T16:02:54+03:00
Общество

В Мурманске собака помогла найти удостоверение сотрудника областной Думы

За это владелец документа подарил четвероногому другу 5 тысяч рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Пес помог найти удостоверение и получил за этой угощение. Фото: vk.com/murman_51Пес помог найти удостоверение и получил за этой угощение. Фото: vk.com/murman_51
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А нюх, как у собаки, и глаз, как у орла. Строки из любимого мультфильма про Бременских музыкантов приходят на ум, когда узнаешь детали милой истории, приключившейся в Мурманске.

Терять документы всегда неприятно, в том числе, если речь идет о рабочих бумагах. Вот и кто-то из сотрудников Мурманской областной думы выронил на улице свои «корочки». А найти их помогла домашняя собака, которая как раз гуляла по тому маршруту вместе с хозяином.

- Гуляю с собакой, никого не трогаю. Вдруг пес приносит немного обслюнявленный им артефакт. Удивляюсь тому, как можно потерять такой важный документ, и вместе с тем меня одолевают двоякие ощущения: с одной стороны, я очень не люблю этих всяких чиновников и должностных лиц (а кто их любит?), с другой стороны, понимаю, что потерять даже свой паспорт может абсолютно любой человек. В итоге побеждает добро, и я решаю вернуть документ владельцу. Думал, отнести на вахту в Думу, но потом меняю решение, так как тем самым могу подставить человека, - написал неизвестный, увы, автор в группе «Подслушано в Мурманске».

Найти сотрудника регионального парламента труда не составило – в XXI веке на помощь приходят соцсети. Мурманчанин быстро нашел нужную страницу в «ВКонтакте», прислал фото документа и оставил свой номер телефона, на который позвонили уже через 20 минут.

- Хозяин (а, может, и хозяйка, пусть будет интрига) благодарит, хочет немедленно приехать и забрать удостоверение, - продолжает свой рассказ владелец собаки. - Назначаю встречу, приезжает владелец, спрашивает, чем меня отблагодарить. Я в отказ, аргументирую тем, что каждый может оказаться в такой ситуации, говорю, что это вообще не я нашел, а пес унюхал. Владелец понимающе кивает, быстро соглашается и уезжает в закат. Через 2 минуты мне приходит перевод на 5000 рублей по номеру моего телефона с сообщением «гениальному сыщику на сахарную косточку». А ведь есть и среди чиновников хорошие люди.

Хотелось корреспондентам «Комсомолки» услышать и рассказ самого владельца документа. Но и тут уравнение с неизвестными. Как уточнили в пресс-службе Мурманской областной Думы, никто из сотрудников пока не признался, что стал героем этой истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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