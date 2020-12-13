Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 13 декабря 2020 года: карантин для моряков отменен

Андрей Чибис проверил Кандалакшскую ЦРБ. Фото: правительство Мурманской области
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 13 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 30857 заболевший COVID-19, 28115 человек выздоровели и 545 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 15297 человек, 125 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2360 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 28497 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 286 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+31, всего 3154), Кольском районе (+21, всего 1046), Оленегорске (+45, всего 1434), Кандалакшском районе (+30, всего 1673), Терском районе (+9, всего 124), Мончегорске (+25, 2063).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 15297 случаев
Североморск - 3154 случаев
Белокаменка - 2360 случаев
Мончегорск – 2063 случая
Кандалакшский район – 1643 случая
Оленегорск – 1434 случая
Печенгский район - 1223 случая
Кольский район - 1046 случаев
Апатиты – 980 случаев
Ковдорский район - 576 случаев
Кировск – 495 случаев
Ловозерский район - 356 случаев
Терский район – 124 случаев
ЗАТО Видяево - 40 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 15297
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 124
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1673
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 980 и 495 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1046 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
В Кандалакше сделают ковидные койки
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил Кандалакшскую ЦРБ, по которой в последнее время поступает много жалоб.
По итогам поездки был принят ряд решений.
- Сейчас больных коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении, везут в Мурманск и Мончегорск. В Кандалакше нет инфекционного отделения, и мы понимаем, что на юге области оно необходимо. Займемся этим вопросом. А пока приняли решение развернуть ковидные койки, чтобы людям оказывали помощь на месте. Пообщался и со врачами Кандалакшской ЦРБ. Они очень ждут новый рентген, который появится в больнице в 2021 году. Ну, а пока отдадим «мобильный» рентген из мурмашинского госпиталя, - сообщил Андрей Владимирович.
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