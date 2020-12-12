В Кандалакшской центральной районной больнице развернут ковидные койки

Андрей Чибис лично посмотрел, как обстоят дела в Кандалакшской ЦРБ. Фото: правительство Мурманской области

На коронавирусном фронте в Мурманской области Кандалакша стала сейчас местом самых ожесточенных боев. Местные жители без устали жалуются на местную систему здравоохранения, которая очевидно не справляется с нагрузкой.

Сами виноваты?

Уже несколько недель как кандалакшане больше ругают местную центральную больницу, чем хвалят. Рассказывают ужасы, которых не должно быть в современном мире: пациенты лежат в коридорах задыхаются, потому что не хватает кислородных коек, даже лекарств не хватает – даже антибиотики только в реанимации. Как сообщила руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева, очагов коронавируса в Кандалакшском районе нет (ежедневно здесь выявляют в среднем от 20 до 50 пациентов). Но сам район, честно говоря, выглядит как один большой очаг.

- Местные жители пренебрегают мера безопасности, в том числе не соблюдают масочный режим, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

15 декабря он поехал в Кандалакшский район, чтобы лично посмотреть, как обстоят дела. С собой он взял министра здравоохранения Дмитрия Панычева и главу Кандалакши Михаила Павлова. Местные жители сразу же стали горько шутить, что к приезду главы региона в больнице, да и не только в ней, подготовились, как могли.

- Комедия!!! Измеряют температуру, что-то я не припомню, чтобы на входе до Чибиса ее измеряли, - пишет Наталья Гулина.

В поликлиники пациента пожаловались губернатору, что долго не могут попасть на прием.

- Врачей нет, - горько посетовала одна из женщины в очереди у кабинета.

В больнице развернут ковидные койки. Фото: правительство Мурманской области

Строили и не достроили

Одна из главных проблем Кандалакши – историческая нехватка медиков. А ведь в местную больницу привозят не только жителей этого района, но и еще и Терского, Ковдорского, могут и жителей Апатитов и Кировска доставить. С такой логистикой мест не всегда хватает.

А в пандемию коронавируса вспомнили, что у Кандалакшской ЦРБ не хватает своего инфекционного отделения. Когда-то у больницы был свой инфекционный корпус, построенный еще 90 лет назад! В 2004 году начали строить отдельное здание, но несмотря на финансовую подпитку из областного и федерального бюджетов, его так и не достроили. А в 2015 году старый корпус закрыли навсегда, потому что оно могло просто рухнуть как карточный домик. Инфекционный пациентов возили в Полярные Зори.

- В настоящее время ГОБУЗ Кандалакшская центральная районная больница - современный межмуниципальный центр, оказывающий медицинскую помощь жителям Кандалакщского, Терского и Полярнозоринского районов (Африканда и Зашеек),- говорится на сайте больницы, но местные жители могут над этим только посмеяться.

Перед поездкой Андрея Чибиса в район состоялся посвященный ситуации с коронавирусом брифинг. На котором сразу несколько вопросов от журналистов касались Кандалакшской больницы. Объяснить, почему Кандалакша «рванула», попыталась Лена Лукичева.

- Кандалакшский район подключился к эпидпроцессу одним из последних, это была «молчащая» территория, там регистрировались единичные случаи заболевания. Сейчас район дает всего 16% от всей заболеваемости в регионе. Хотя, конечно, для такого маленького муниципалитета это большая заболеваемость, - отметила Лена Александровна.

В Кандалакше не хватает ни медработников, ни техники. Фото: правительство Мурманской области

Больше техники и людей

Что же увидел губернатор на месте? Как считают местные жители, недостаточно – всю картину, например, больных в коридорах, точно главе региона не обозначили. Но все же Андрей Чибис сделал выводы и принял решение.

- Сейчас больных коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении, везут в Мурманск и Мончегорск. В Кандалакше нет инфекционного отделения, и мы понимаем, что на юге области оно необходимо. Займемся этим вопросом. А пока приняли решение развернуть ковидные койки, чтобы людям оказывали помощь на месте. Пообщался и со врачами Кандалакшской ЦРБ. Они очень ждут новый рентген, который появится в больнице в 2021 году. Ну, а пока отдадим «мобильный» рентген из мурмашинского госпиталя, - сообщил Андрей Владимирович.

Также в больницу привезут эспресс-тесты на коронавирус, чтобы пациенты быстрее узнавали результат, а, соответственно, быстрее начиналось лечение. А еще появятся новые люди, чтобы медики получили глоток кислорода. Волонтеры сядут на телефону и займутся обзвоном пациентов (так, именно по телефону сообщают результат анализов по COVID-19), сотрудники районной администрации будут разносить противовирусные лекарства. Кроме того, упростят логистику доставки проб в мурманские лаборатории, а на «скорой помощи» – внедрят IP-телефонию, что позволит сократить время дозвона.

- Этот набор мероприятий позволит оперативнее отрабатывать все, что касается коронавирусных больных. С учетом исторического дефицита медработников ситуация требует новых дополнительных решений. Я уверен, что этот комплекс мер позволит добиться снижения темпов прироста и стабилизировать ситуацию в Кандалакшском районе в ближайшие несколько недель,- добавил губернатор.

А вопрос с новым инфекционным корпусом будут решать, вероятнее всего, с привлечением федеральных денег.

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