Проектному офису развития Арктики (ПОРА) исполнилось три года

Больше 500 тысяч человек со всей России посмотрели трансляции мастер-классов просветительского центра «Белый мишка».

В декабре экспертный центр ПОРА подвел итоги трех лет работы в цифрах.

“Многие предложения из организованного ПОРА совместно с Минвостокразвития общественного обсуждения приоритетов регионов вошли в финальную версию Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. В октябре документ был подписан президентом России. Пожалуй, это главный итог нашей работы за все время”, - говорит генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

В офисах ПОРА в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске, а также в арктических регионах России прошли больше 60 заседаний дискуссионного клуба. В заседаниях приняли участие больше 350 экспертов из сфер образования, бизнеса, науки, из федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, вузов.

В 2020 году центр также начал выпуск журнала "Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения". В нем ведущие эксперты рассказывают об устойчивом развитии Арктики и технологических разработках для Заполярья. В свет вышло уже 4 номера. За это время в рамках грантовой программы ПОРА было выдано более 200 грантов на общую сумму 17 миллионов рублей. Грантовая программа помогает реализовывать экономические, социальные и экологические проекты в Арктике.

При поддержке ПОРА разрабатываются учебные пособия по более чем 15 языкам коренных народов российской Арктики. Эта работа направлена на то, чтобы сохранить культурное разнообразие этого удивительного региона.

В офисах ПОРА в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске, а также в арктических регионах России прошли больше 60 заседаний дискуссионного клуба.

Пандемия коронавируса заставила перевести многие мероприятия в онлайн-формат. Помимо онлайн-конференций, центр запустил онлайн-проект “ПОРА все дома”, который помогал знакомиться с культурой Арктики тем, кто сидел на самоизоляции.

В рамках проекта прошло 45 домашних прямых эфиров, где стримеры готовили блюда северной кухни и играли в традиционные игры. Эфиры посмотрели 5,5 миллионов человек. А всего за три года 7 корреспондентов из крупных арктических городов сняли 410 прямых эфиров. Их посмотрели больше 33 миллионов зрителей. Кроме того, во время самоизоляции больше 500 тысяч человек со всей России посмотрели трансляции мастер-классов просветительского центра «Белый мишка».

Также ПОРА запустил сайт, на котором можно прочитать статьи и посмотреть видео о материальной и нематериальной культуре народов Севера. На сегодняшний день Проектным офисом развития Арктики опубликованы 6 выпусков рейтингов «Полярный индекс». В них оценивается соответствие регионов и компаний, работающих в Арктике, принципам устойчивого развития.

ПОРА подписал 20 соглашений о сотрудничестве с администрацией арктических регионов, ведущими российскими компаниями, госструктурами и ВУЗами, заинтересованными в развитии Заполярья. Среди них Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, федеральные университеты, ведущие научно-исследовательские институты и многие другие. С их помощью реализуются различные проекты - от этнологической экспертизы территорий, затронутой техногенными ЧС, до кинофестивалей.

И это далеко не все. Полный список проектов и информационных ресурсов Экспертного центра «ПОРА» - на сайте.

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