Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 декабря 2020 года: карантин для моряков отменен

Морякам больше не надо проходить карантин.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 12 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 30571 заболевший COVID-19, 2733 человека выздоровели и 537 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 15172 человека, 141 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2360 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 28211 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 285 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+26, всего 3123), Печенгском районе (+27, всего 1223), Кольском районе (+10, всего 1025), Оленегорске (+27, всего 1389), Кандалакшском районе (+35, всего 1643), Апатитах (+9, всего 980), Кировске (+1, всего 495), Терском районе (+8, всего 115), Ковдорском районе (+1, всего 576).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 15172 случая
Североморск - 3123 случая
Белокаменка - 2360 случаев
Мончегорск – 2038 случаев
Кандалакшский район – 1643 случая
Оленегорск – 1389 случаев
Печенгский район - 1223 случая
Кольский район - 1025 случаев
Апатиты – 980 случаев
Ковдорский район - 576 случаев
Кировск – 495 случаев
Ловозерский район - 356 случаев
Терский район – 115 случаев
ЗАТО Видяево - 40 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 15172
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 115
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1643
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 980 и 495 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1025 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Больше не надо
Членам экипажей морских судов при сходе на берег не нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
- По предложению Роспотребнадзора по Мурманской области это изменение будет внесено в новое постановление правительства Мурманской области в ближайшее время, - сообщил оперативный штаб.
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