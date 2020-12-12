Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 декабря 2020 года: карантин для моряков отменен

Морякам больше не надо проходить карантин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 12 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 30571 заболевший COVID-19, 2733 человека выздоровели и 537 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 15172 человека, 141 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2360 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 28211 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 285 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+26, всего 3123), Печенгском районе (+27, всего 1223), Кольском районе (+10, всего 1025), Оленегорске (+27, всего 1389), Кандалакшском районе (+35, всего 1643), Апатитах (+9, всего 980), Кировске (+1, всего 495), Терском районе (+8, всего 115), Ковдорском районе (+1, всего 576).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 15172 случая

Североморск - 3123 случая

Белокаменка - 2360 случаев

Мончегорск – 2038 случаев

Кандалакшский район – 1643 случая

Оленегорск – 1389 случаев

Печенгский район - 1223 случая

Кольский район - 1025 случаев

Апатиты – 980 случаев

Ковдорский район - 576 случаев

Кировск – 495 случаев

Ловозерский район - 356 случаев

Терский район – 115 случаев

ЗАТО Видяево - 40 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 15172

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 115

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1643

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 980 и 495 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1025 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Больше не надо

Членам экипажей морских судов при сходе на берег не нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

- По предложению Роспотребнадзора по Мурманской области это изменение будет внесено в новое постановление правительства Мурманской области в ближайшее время, - сообщил оперативный штаб.

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