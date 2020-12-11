О том, как «путь истинной любви редко бывает гладок», или полеты во сне и наяву по-шекспировки.

В 2016 году постановка получила Высшую театральную премию страны как «Лучший спектакль в драме большой формы». Спектакль был представлен на сцене Музыкального театра Карелии при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Карелия.

Музыкальный театр – многолетний партнер «Золотой маски» и ежегодно принимает фестиваль на свой сцене. Режиссер спектакля Иван Поповски. Артисты: Карэн Бадалов, Галина Тюнина, Олег Нирян, Амбарцум Кабанян, Вера Строкова, Серафима Огарева, Александр Мичков, Юрий Буторин, Никита Тюнин, Андрей Казаков, Рустэм Юскаев, Кирилл Пирогов, Степан Пьянков. Редактор сценического текста – Татьяна Альбрехт. Литературный консультант – Виктор Голышев, автор русского текста финальной песни –Рустэм Юскаев. Музыка – И. Стравинский.

Если говорить о жанровых особенностях постановки, то для создателей спектакля «Сон в летнюю ночь» – героический и дерзкий способ отобразить все прелести, особенности и качества древнегреческого театра, где на сцене полноправно властвовали основные театральные жанры: трагедия, комедия и сатировская драма.

По словам артистов, этот спектакль принадлежит к тем постановкам , которые буквально «сотканы из любви». Одной из первых сцен спектакля стало представление героев, которые подобно актерам Древней Греции возвысились на подмостках сцены, представляя на суд публике свою уникальную пластику и причудливые силуэты. Первые диалоги героев были произнесены на катурнах. Они периодически их снимали и надевали; с помощью высоких подошв играли и шалили, не пугаясь массивности и всяческих неудобств необычной для нас, придавали героям эпичность характеров и древнегреческий колорит сценографии. Шаг персонажей с катурн вниз на сцену обозначил начало Игры в Сон, где они неистово любят друг друга, сгорают от ревности, ненавидят и удивляют друг друга подвигами. Подобно живым богам в греческих мифах, в их речи рождались страстные диалоги, которые могли родиться только в невероятных текстах Шекспира, богатые острым драматизмом и непредсказуемостью, даже если речь идет о воплощении жанра комедии.

Чем выразительнее, ярче, с нарочито трагическими нотами в голосе герои произносили текст, используя интонации речи актеров амфитеатра, тем

порой смешнее и заразительнее происходило действо на сцене. Комединый сюжет и шекспировский текст благополучно проявляли в сюжете гротесковую линию. Любовь героев, страстная и неистовая, меняющая

под действием зелья свои ориентиры, превращает действо в сюжет, который развивается и меняется на грани чувства и разума, добра и зла, любви и ненависти. Одна за другой, на сцене мощно представлены несколько историй, которые составляют единый сюжет постановки: подготовка к бракосочетанию счастливых влюбленных Тезея и Ипполиты, истории любви Лизандра и Гермии, Елены и Деметрия, сага о взаимоотношениях Оберона и Титании, а также история о создании спектакля непутевыми, но трогательными и смешными афинскими ремесленниками. Некоторые сцены с особенно драматическим всплеском перекликались с классическими сценами из пьес Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Гамлет». И нужно отметить, что импровизационные ходы актеров здесь вполне уместны. Сценография спектакля заслуживает отдельного внимания: солнце в форме гонга символизировало часы, а бьющие в гонг палочки отмеряли время, символизируя начало истории пьесы. Полупрозрачный саван на полупустой сцене символизирует бурю, сказочный лес эльфов, где творят свои «чудные делишки» царь фей и эльфов Оберон и его жена Титания. Лесные жители с музыкальными инструментами в руках создавали атмосферу волшебства и непрерывного продолжения сна или яви…яви или сна, запутывая зрителя в пространствах и замыслах пьесы. Полупрозрачное полотно на сцене непрерывно меняет пространство и заставляет верить в непредсказуемость событий, завораживает минимальностью спецэффектов, которые красиво и органично заполнили сцену «здесь и сейчас».

Живые, бесконечно любящие друг друга персонажи путаются и теряются в собственных чувствах, тонут в страстя , хулиганят с полной отдачей и от души. Если первое действие наполнено острым драматизмом, то второе стало более легким, ироничным. Финал спектакля представлен жизнеутверждающей песней, ставшей апофеозом спектакля. Текст прост и незатейлив: «Просто малость вы поспали, и пред вами сны мелькали…Танцуем, подпеваем, добрым словом заверяем, от души всех поздравляем! Если в этот поздний час не освищете вы нас, то уж в следующий раз угостим получше вас...» А был ли это Сон? Вот в чем вопрос.

На мой взгляд, можно сказать о том, что постановка «Сон в летнюю ночь», созданная артистами «Мастерской П.Н. Фоменко» – сказочная драма – фантасмагория по пьесе великого Шекспира, рожденная с любовью к жизни и приключениям . Если и автора в самом деле не было, как утверждают некоторые теории, то благодаря этой постановке рождается определенное чувство, что его стоило бы выдумать!