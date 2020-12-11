Вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»

Вице-губернатор Елена Дягилева наградила участников регионального этапа конкурса. Фото: Правительство Мурманской области.

У каждого праздника свой характер. День волонтера, который отмечают 5 декабря, одновременно и добрый, и сильный. В этом году праздник из-за пандемии коронавируса приобрел особое значение.

Непростой 2020 год показал, как важно, когда тебе готов помочь незнакомый человек. Ты никогда не видел его, но вот он уже на пороге твоего дома, привез тебе продукты, лекарства, выгулял собаку, вынес мусор или сделал другое дело, которое тебе не под силу.

Можно смело сказать, что волонтерство в Мурманской области в этом году переживает ренессанс. Движение активно развивается при поддержке правительства Мурманской области. В День волонтера в городе-герое прошла церемония награждения победителей и участников конкурса «Доброволец Мурманской области-2020». Этот региональный этап всероссийского соревнования прошел в июне.

- Вы, волонтеры Мурманской области, сумели сплотиться и проявить лучшие свои качества, – подчеркнула заместитель губернатора. – Поэтому нам так важно сегодня отметить ваш вклад в благополучие нашего края, наградить победителей конкурса «Доброволец Мурманской области» и сказать вам простое человеческое спасибо за то, что вы сделали, делаете и, я уверена, будете продолжать делать, потому что не можете жить иначе, - обратилась к присутствующим вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

Региональный этап проходил в режиме онлайн. Сначала все желающие регистрировались на сайте Dobro.ru – было подано 35 инициатив в различных сферах, в том числе образовательной, экологической, досуговой. Защиту своих проектов добровольцы проводили в онлайн-формате. Лучшими в состязании общественных проектов были признаны 14 активистов из различных муниципалитетов региона. - Великий русский писатель Лев Толстой сказал: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Думаю, вы согласны с классиком. Все вы сегодня получили заслуженные награды, но я убеждена, что для вас они совсем не главное. Главное – оставаться людьми и быть там, где требуется ваша помощь, - отметила Елена Дягилева.

В пандемию северяне, которым нужна помощь, не остались один на один со своим проблемами. Фото: Правительство Мурманской области.

Центром притяжения добровольцев со всего региона стал Единый волонтерский центр Мурманской области, который поддерживают областные власти. Волонтерство вне возраста, пола, профессии, вероисповедания. Оно объединяет всех, у кого сердца готовы любить, сопереживать, понимать боль других людей и при этом не ожесточаться. Наглядный пример, что у каждого из нас есть возможность помогать, - ученица гимназии № 3 Мурманска Полина Христиниченко. Она участвовала во всероссийском этапе конкурса «Доброволец России» и вошла в пятерку лучших в номинации «Помощь животным» в возрастной группе 14 - 17 лет. - Ее проект называется «Помоги младшему другу». Часто дети хотят помочь бездомным животным, но не знают, куда обратиться и с чего начать. Проект помогает включиться в волонтёрскую работу: ребят знакомят с руководителями и волонтерами городских групп помощи животным, вовлекают в акции по сбору корма, в проведение «добрых уроков» в своих школах, в поддержку организаций помощи животным и участие в благотворительных мероприятиях. Единый волонтерский центр Мурманской области от души поздравляет Полину и всю команду проекта «Помоги младшему другу!». Желаем вам успехов, реализации всех задуманных планов. Мы всегда рядом и готовы вас поддержать! – сообщили в Едином волонтерском центре.

В правительстве Мурманской области и дальше будут оказывать поддержку добровольческому движению.

КОНКРЕТНО

Общероссийская акция взаимопомощи была запущена 21 марта, одновременно с началом периода самоизоляции. В Заполярье в ней приняли участие 700 человек из 17 городов и поселков. Было обработано и выполнено 17600 заявок об оказании помощи, поступивших в волонтерский штаб #МыВместе. Обратившимся за поддержкой людям передано более 14000 продуктовых наборов.

СКАЗАНО

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области:

- Жизнь показала, что в самое непростое для нашей страны, нашей области время наши люди умеют по-настоящему мобилизоваться - без всяких лишних призывов и дополнительных разнарядок, просто пойти и помочь.

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