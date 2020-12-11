ПОРА намерен создать онлайн-базу данных по мерзлотоведению

10 декабря участники экспедиции представили в президиуме РАН результаты своей работы и ответили на вопросы экологов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Проектный офис развития Арктики создаст онлайн-ресурс, на котором будут собраны самые последние данные, касающиеся изучения вечной мерзлоты на Крайнем севере. Об этом генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий рассказал в ходе презентации итогов Большой норильской экспедиции.

10 декабря участники экспедиции представили в президиуме РАН результаты своей работы и ответили на вопросы экологов.

На основании полевых и лабораторных исследований подготовлен отчет о состоянии обследованной учеными территории после разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска. В отчете представлены результаты исследований по семи основным направлениям, в том числе «Многолетнемерзлые грунты».

Изучение грунтов на площадке хранилища аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 и за его территорией показало, что причиной подтвержденного исследованием растепления многолетнемерзлых пород в основании резервуара № 5 и просадки свайного фундамента мог стать подземный талик, источником которого является озеро, расположенное поблизости от разрушенного объекта.

Александр Стоцкий. Фото: porarctic.ru

«Изменения состояния вечной мерзлоты, связанные с изменениями климата - угрожающее явление для всех арктических регионов. Необходимо проводить мониторинг грунтов и моделирование возможных изменений, чтобы избежать техногенных аварий в будущем, ведь практически во всех населенных пунктах в российской Арктике на вечной мерзлоте построены не только промышленные объекты, но и жилые массивы, и общественные пространства. Ресурс будет способствовать обмену информацией между учеными, которые занимаются мерзлотоведением на территориях от Мурманской области до Чукотки» - говорит Александр Стоцкий.

Большая норильская экспедиция организована Сибирским отделением Российской академии наук в июле 2020 г. по инициативе ПАО «ГМК «Норильский никель».

В состав экспедиции вошли ученые 14 академических институтов, которые в течение июля-сентября вели полевые исследования, а затем в течение двух месяцев проводили лабораторное изучение проб. Итогом будет разработка новой концепции ведения хозяйственной деятельности в Арктической зоне России.

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