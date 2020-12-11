В регионе завершился самый главный профориентационный проект

Участникам проекта предлагалось пройти онлайн-тестирование на специализированной платформе, благодаря которому участники могли определить сферу профессиональных интересов, а также сильные и слабые стороны.

Свыше 2500 тысяч школьников региона прошли профориентационные тесты на платформе федерального проекта «Билет в будущее», а более 100 посетили пробы на базе колледжей города и области.

«Билет в будущее» – проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6 – 11 класса.

«Билет в будущее» – проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6 – 11 класса, который реализуется с 2018 года союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Каждый участник в итоге получил индивидуальные рекомендации по построению дальнейшей образовательной траектории.

Участникам проекта предлагалось пройти онлайн-тестирование на специализированной платформе, благодаря которому участники могли определить сферу профессиональных интересов, а также сильные и слабые стороны. Под руководством опытных наставников участники выполняли задачи, с которыми сталкиваются настоящие специалисты в реальной жизни, например, рассчитать бюджет проекта, создать сайт, провести лабораторный химический анализ, изучить фундамент для будущего здания. Всего на платформе было доступно более 150 различных компетенций. В регионе реализовывались более 30 направлений. Часть профориентационных мероприятий в этом году проводились в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

Под руководством опытных наставников участники выполняли задачи, с которыми сталкиваются настоящие специалисты в реальной жизни.

Каждый участник в итоге получил индивидуальные рекомендации по построению дальнейшей образовательной траектории и ответы на вопросы: куда лучше пойти учиться, в каких конкурсах принять участие, где потом можно найти работу.

Всего на платформе было доступно более 150 различных компетенций.

Фото предоставлены ГАПОУ МО «МИК», ГАПОУ МО «ММК», ГАПОУ МО «МСК», ГАПОУ МО «МКЭиИТ»

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