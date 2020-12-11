Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 11 декабря 2020 года: в регион поступила новая партия вакцины от ковида

В Мурманскую область приехала еще одна партия вакцины.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 11 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 30286 заболевших COVID-19, 27342 человека выздоровели и 530 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 15031 человек, 136 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье нарушено. На масштабной стройке 2360 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 27643 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 287 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+29, всего 3087), Мончегорске (+22, всего 2010), Печенгском районе (+17, всего 1180), Кольском районе (+15, всего 1005), Оленегорске (+15, всего 1342), Кандалакшском районе (+34, всего 1569), Апатитах (+6, всего 967), Кировске (+6, всего 491), Терском районе (+2, всего 102).
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 14895 случаев
Североморск - 3087 случаев
Белокаменка - 2359 случаев
Мончегорск – 2010 случаев
Кандалакшский район – 1569 случаев
Оленегорск – 1342 случая
Печенгский район - 1180 случаев
Кольский район - 1005 случаев
Апатиты – 967 случаев
Ковдорский район - 564 случая
Кировск – 491 случай
Ловозерский район - 355 случаев
Терский район – 102 случая
ЗАТО Видяево - 40 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 14895
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 102
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1569
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 967 и 491 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1005 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Вакцина для медиков В Мурманскую область поступила новая партия вакцины от CoVID-19.
10 декабря в Мурманскую областную больницу привезли третью партию вакцины "Спутник V". Она предназначена для медицинских работников, которые имеют повышенные риски заражения коронавирусной инфекцией.
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