Новый год 2021 в Мурманской области: как будут работать горнолыжные склоны Заполярья

Жителей других регионов просят не бронировать отели, хостелы и квартиры в Кировске или Апатитах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За границу сейчас ездить не советуют, даже если вы привыкли коротать зимние дни где-нибудь на море. Из-за пандемии коронавируса встречать Новый год лучше на Родине. И Мурманская область в этом плане в выигрыше: где, как не у нас, наслаждаться зимним отдыхом.

Впрочем, до недавнего времени в Заполярье до конца не понимали, можно ли звать туристов: в других регионах ограничения вводятся одно за другим. Ясность была внесена только на этой неделе.

- Мы тщательно проанализировали ситуацию, видим, что она стала стабильной, мы вышли на плато. Поэтому мы открываем с 11 декабря горнолыжные склоны. Но пока они будут закрыты для туристов. Это временная мера, может, мы поменяем что-то после 15 января. Понимаем, что из-за ситуации с коронавирусом многие побоятся куда-то ехать. Наша задача сделать так, чтобы северяне хорошо отдохнули на новогодних праздниках, чтобы они дышали свежим воздухом, а не сидели в квартирах, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Возникает резонный вопрос, как будут проверять, местный ты или нет? На въезде в Апатиты стоит КПП, через который пропускают только тех, кто сделал электронный пропуск через МФЦ. Дают его или по рабочей необходимости, или организованным туристам, которые покупают путевки через туроператоров. Правда, пропуска не спрашивают, если прилетаешь в аэропорт «Хибины» самолетом или приезжает на вокзал в Апатитах поездом. Недавно «РЖД»и правительство Мурманской области анонсировали, что с 28 декабря по 10 января из Москвы в Апатиты будет ходить двухэтажный экспресс, который будет возить в Кировск любителей активного отдыха. Андрей Чибис уточнил, что с перевозчиком уже провели переговоры в связи с ограничениями для туристов из других городов. Также на жителей Мурманской области будет ориентирован электропоезд, который будет ходить из Мурманска в Апатиты на новогодние праздники.

Не исключено, что у всех посетителей будут спрашивать при покупке ски-пассов или входных билетов паспорт с пропиской. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

- Есть целый набор инструментов, в том числе электронный пропускной режим. Электронные пропуска были отработаны еще весной, через них будем следить, чтобы в Кировск попадали только жители Мурманской области, - сообщил губернатор Мурманской области. – Все подробности сообщим на брифинге на этой неделе.

Правда, если у Апатитов есть КПП, то у других городов, где тоже есть горнолыжные склоны, их нет, например, в Полярных Зорях или в Мурманске. Как именно туда не будут пускать туристов из других регионов, не уточняется. Не исключено, что у всех посетителей будут спрашивать при покупке ски-пассов или входных билетов паспорт с пропиской. К слову, катание вне трасс в Мурманской области запрещено.

- Никаких новых ограничений в передвижении по Мурманской области не вводится. Исключение составят горнолыжные комплексы. С 11 декабря по 15 января их можно будет посетить только тем, у кого есть регистрация в Мурманской области. Кировско-Апатитская агломерация останется закрытой для въезда гостей из других регионов, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

А пока заполярные склоны – на низком старте: запасают антисептиками, чтобы спортсмены могли обрабатывать руки, а персонал – инвентарь для проката. Все посетители обязательно должны быть в масках, а в кафе при склонах надо будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, сидеть рядом смогут только родственники и приехавшие одной компанией.

Жителей других регионов просят не бронировать отели, хостелы и квартиры в Кировске или Апатитах. А вот в других городах – можно. Приехать в Мурманскую область можно ради северного сияния, катания на хаски, оленей, саамского колорита, арктической кухни и т.д.

КОНКРЕТНО

Как оформить электронный пропуск в Апатиты и Кировск

Заявку на оформление пропуска нужно отправить на почту info@kirovsk.mfc51.ru. Укажите следующие данные: когда вы собираетесь въезжать, ФИО, место регистрации по паспорту, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), номер телефона, где будете проживать, причину въезда.

В случае, если склоны откроют 15 января, туристов долго просить приехать не надо будет. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

СОВЕТ «КП»

Как добраться до Кировска

В случае, если склоны откроют 15 января, туристов долго просить приехать не надо будет. Как добраться до Хибин?

Самолетом: рейсы выполняются из Москвы (понедельник, вторник, среда, суббота, воскресенье) и Санкт-Петербурга (понедельник, среда, четверг, пятница, суббота). Подробности на сайте аэропорта «Хибины».

Также до станции «Апатиты» ходят поезда: 092А Москва — Мурманск, 016А Москва — Мурманск, 202А Санкт-Петербург — Мурманск, 244Я Ярославль — Мурманск, 144Я Вологда — Мурманск, 022Ч Санкт-Петербург — Мурманск. Расписание.

Поезд №100/99 «Горнолыжный экспресс» Москва - Апатиты будет курсировать по специально разработанному расписанию. Время в пути до Апатитов – почти 24 часа. В каждом вагоне предусмотрено дополнительное багажное купе для перевозки спортивного инвентаря пассажиров (лыжи и сноуборды). Стоимость билетов будет начинаться от 2 тысяч рублей.

Подробнее о том, как добраться до других склонов Мурманской области, читайте в нашем материале.

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