«Люди задыхаются»: Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проверит Кандалакшскую ЦРБ

Визит губернатора в Кандалакшу запланирован на эту неделю. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всем больницам сейчас тяжело – из-за коронавируса нагрузка страшная. Но есть медучреждения, где справляются с новыми обстоятельствами, а есть те, где срочно нужно наводить порядок.

Например, в Кандалакшской районной больнице сейчас едва справляются с наплывом ковидных пациентов. 9 декабря – 34 новых зараженных за сутки, при этом их количество доходило до 50. Местное здравоохранении оказалось этому не готово.

Жители Кандалакши возмущаются в соцсетях и рассказывают ужасы: люди с ковидом лежат в коридорах, кислородного оборудования не хватает.

- Люди задыхаются в терапевтическом, а теперь уже и в других отделениях. Реанимация не успевает подавать кислород всем нуждающимся, которые «кочуют» из отделения в реанимацию и обратно в отделение, чтобы подышать кислородом. Привозят пациентов в стационар с небольшим поражением легких - 20%, спустя двое суток увозят в Мурманск уже с 75% поражением, которых уже спасти практически не удается, - пожаловалась на странице Андрея Чибиса в «ВКонтакте» Оксана Стрелкова-Чистякова.

Со слов северян, не хватает не только техники и людей, но даже лекарств.

- Мы захлебываемся от ковида, нет врачей совсем: в поликлинике осталось двое, в больнице нет лекарственных средств совсем!!! Прирост ежедневный ужасный! Больница битком, нет врачей, медсестер, вокруг грязь, мест нет, люди лежат вместе и с ковидом и без него! Никто не реагирует! – пишет там же Александр Шамрицкий.

И таких возмущений много. На прошлой неделе областной минздрав уже комментировал ситуацию, однако видно, что накал эмоций северян не снят. Поэтому губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение лично съездить в Кандалакшу и посмотреть на месте.

- В некоторых городах ситуация выровнялась, например, в Мурманске и Североморске. Но в некоторых ситуация остается сложной. Например, в Кандалакше растет число заболевших, мы видим, что местные жители и предпринимателя халатно относятся к масочному режиму, - сообщил губернатор Мурманской области.

Визит губернатора в Кандалакшу запланирован на эту неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 30 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 9 декабря 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru