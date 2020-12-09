Численности вида вредит промышленное развитие территорий и то, что коренные жители российского Севера перестают заниматься домашним оленеводством. Фото: Олег ФИЛОНОК

ПОРА предлагает внести защиту дикого северного оленя в состав нацпроекта “Сохранение биологического разнообразия”

Генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий предложил внести отдельную программу по сохранению дикого северного оленя в содержание национального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Экспертный совет ПОРА подготовит соответствующее обращение. Он высказал это предложение на заседании Экспертного совета ПОРА 8 декабря, посвященном сохранению этого вида.

На популяции диких северных оленей сильнее всего негативно влияют изменения климата и браконьерство, рассказала эколог ПОРА Полина Чепляева. Также численности вида вредит промышленное развитие территорий и то, что коренные жители российского Севера перестают заниматься домашним оленеводством. Снижение численности оленей, в свою очередь, негативно влияет на все арктические экосистемы, отметил Константин Нифонтов (Арктический государственный агротехнологический университет, Якутск).

Северный олень очень важен для сохранения биоразнообразия во всех арктических государствах. Фото: Олег ФИЛОНОК

Северный олень - не просто животное, это основа экосистем, важных для жителей разных арктических государств. В свете председательства России в Арктическом совете нужны совместные проекты по мониторингу его диких популяций. Об этом сказал координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов.

Северный олень очень важен для сохранения биоразнообразия во всех арктических государствах. В России накоплен большой багаж знаний по его физиологии, россияне несколько раз возглавляли ассоциацию «Оленеводы мира». Необходимо использовать этот опыт в международных проектах, считает координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников, который выступил модератором заседания.

Заседание ЭС объединило экспертов по изучению этого животного из северных регионов. Специалисты подчеркнули острую проблему отсутствия фактической информации о численности дикого северного оленя в стране, неясности таксономического статуса отдельных популяций при сохранении тенденции массового истребления данного вида. Участники отметили, что зачастую сложно разграничить диких и домашних северных оленей, поголовный подсчет животных также представляет сложности.

С сообщениями и предложениями выступили многие участники заседания: д.б.н., председатель Центрального совета Межрегиональной общественной организации "Природоохранный союз” Вероника Тарбаева, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель, директор Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Иннокентий Охлопков, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, генеральный директор туроператора “Путорана тур” Олег Крашевский, главный редактор журнала “В мире животных” Александр Аболиц и другие.

Экспертный совет - объединение экспертов Проектного офиса развития Арктики, общероссийской площадки для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии северных территорий России. Экспертный центр “ПОРА” создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека в Арктике.

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