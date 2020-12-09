Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 декабря 2020 года: будут ли ограничения по перемещению между городами

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 9 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 29715 заболевших COVID-19, 26586 человек выздоровели и 519 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 14764 человека, 134 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье нарушено. На масштабной стройке 2359 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 27356 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 288 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+34, всего 3058), Мончегорске (+24, всего 1988), Печенгском районе (+23, всего 1163), Кольском районе (+13, всего 990), Оленегорске (+3, всего 1327), Кандалакшском районе (+15, всего 1535), Ловозерском районе (+13, всего 355), Апатитах (+22, всего 961), Кировске (+5, всего 485).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 14764 случая

Североморск - 3058 случаев

Белокаменка - 2359 случаев

Мончегорск – 1988 случаев

Кандалакшский район – 1535 случаев

Оленегорск – 1327 случаев

Печенгский район - 1163 случая

Кольский район - 990 случаев

Апатиты – 961 случай

Ковдорский район - 554 случая

Кировск – 485 случаев

Ловозерский район - 355 случаев

Терский район – 100 случаев

ЗАТО Видяево - 40 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 14764

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 100

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1535

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 961 и 485 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 990 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Ехать можно?

В Мурманской области после сообщения о том, что горнолыжные курорты будут закрыты для приезжих, появились слухи, что населенные пункты снова будут закрыты.

- Никаких новых ограничений в передвижении по Мурманской области не вводится. Исключение составят горнолыжные комплексы. С 11 декабря по 15 января их можно будет посетить только тем, у кого есть регистрация в Мурманской области. Кировско-Апатитская агломерация останется закрытой для въезда гостей из других регионов, - сообщили в оперативном штабе.

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