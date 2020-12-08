Где спорт – там счастливые люди

В «Вертикали» смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этот год для Мурманской области, как и для всего мира, выдался сложным. Но даже в условиях пандемии регион не поставил жизнь на паузу. 7 декабря в Апатитах при участии министра спорта Олега Матыцина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Вертикаль».

Его строительство началось еще в прошлом году, и успели с объектом в срок.

Андрей Чибис и Олег Матыцин открыли новый ФОК в Апатитах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Хочу отметить, как качественно и в какие короткие сроки был возведен этот комплекс. Моя признательность, как министра, строителям. Мы знаем: где спорт – там люди улыбаются, он укрепляет семьи. Я уверен, что «Вертикаль» подарит много радости как жителям Апатитов, так и гостям Мурманской области. Надеемся, что здесь будут воспитаны чемпионы, которые прославят свой край, - отметил Олег Матыцин.

Изюминка ФОКа – скалодром, который стал самым большим в регионе и одним из лучших на Северо-Западе.

В ФОКе «Вертикаль» построили один из лучших скалодромов на Север-Западе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Скоро торжественно открывать будут и новое здание Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Она воспитала немало чемпионов, но - вот парадокс! - до сегодняшнего дня не имела собственной базы для тренировок. Выручали школу компания «ФосАгро» и поддерживаемый ею горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». Но теперь школа обретет свои стены.

- На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 85%. Во время строительства проект менялся, в частности, возникла необходимость защиты здания от талых вод, - отметил вице-губернатор – министр строительства Владислав Сандурский.

Готовность здания Кировской спортивной школы олимпийского резерва оценивают в 85%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В возводимом здании будут залы для тренировок, батутный зал и, пожалуй, самое главное - система искусственного оснежения и подъемник.

- Сейчас профессиональный спорт, в том числе профессиональное оборудование, подготовка, заточен под искусственный снег, - отметила заместитель министра спорта Мурманской области Светлана Наумова.

- Главное, чтобы дети были здоровы. И хотели побеждать, - отметил Олег Матыцин.

- С такими спортивными объектами – только к медалям, - не сомневается Светлана Наумова.

В здании школы олимпийского резерва будет батутный зал. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вкупе с другими объектами школа олимпийского резерва заслуженно приносит Кировску звание горнолыжного центра Кольского полуострова. А спортивная инфраструктура агломерации – пример для других муниципалитетов. Как отметил глава Мурманской области, в следующем году при поддержке Минспорта ФОКи появятся в Заозерске и Кандалакше. И это только один из шагов в рамках сотрудничества региона и министерства, соглашение о котором было подписано 7 декабря.

- Мы договорились с Олегом Васильевичем, что в дополнение к той поддержке, которую министерство оказывает, мы получим дополнительную поддержку. В том числе для натурбана в Кандалакше. Кировск имеет все шансы стать центром подготовки спортсменов, учитывая существующую инфраструктуру, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Министерство спорта и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По его словам, спорт в Мурманской области развивают не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, чтобы здоровый образ жизни был популярным и доступным.

- Во всех субъектах есть потребность в спортивных сооружениях. Приоритет стратегии, которая недавно была принята, - это строительство малых объектов в сельской местности, в малых городах, - отметил Олег Матыцин.

ФОК в Апатитах построили, несмотря на все трудности пандемии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По его словам, одним из эффективных инструментов в наше время является частно-государственное партнерство, когда бизнес помогает создавать спортивную инфраструктуру. Яркий пример – работа компании «ФосАгро» в городах присутствия. При финансовой помощи компании в Кировске и Апатитах создаются и поддерживаются спортивные объекты, например, лыжный стадион «Тирвас», ледовый дворец «Апатит-Арена» со школой хоккея Сергея Федорова. Сейчас полным ходом идет строительство спортивного центра «ДРОЗД-Хибины». И активная кампания по улучшению качества жизни северян продолжается.

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