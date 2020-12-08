Министр спорта Олег Матыцин: «Сотрудничество правительства Мурманской области и «ФосАгро» - пример для других регионов»

Министр спорта Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис оценили спортивные достижения Апатитско-Кировской агломерации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Кировск имеет все шансы стать центром подготовки спортсменов, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время совместной поездки в город горняков с министром спорта Олегом Матыциным.

Глава федерального ведомства впервые прибыл в Заполярье с рабочим визитом и знакомство с регионом начал с Апатитско-Кировской агломерации.

Знакомство Олега Матыцина с Заполярья началось с Кировска и Апатитов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Выше, дальше, сильнее

Первым пунктом рабочей программы стал лыжный стадион «Тирвас», который работает уже пять лет. Каждый день с утра до вечера здесь можно наблюдать спортсменов всех возрастов. Здесь занимаются и северяне, и гости области, в том числе приезжают и профессиональные спортсмены.

- Наши традиции сформированы с 30-х годов. Наши преимущества огромные. Например, некоторые спортсмены тренируются в Хакасии, а потом едут на соревнования в финскую Руку, хотя от нас до нее ближе, и с этой точки зрения тренировки у нас эффективнее, - сообщил министру Герман Симаков, заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит», генеральный директор ООО «Тирвас». – То, что создано на сегодняшний день – и оснежение, и освещение, модернизируется год за годом. Все это положительно влияет на наши результаты. Например, в 2019 году мы поставили рекорд по посещаемости – 15 тысяч человек за сезон.

Для модернизации стадиона "Тирвас" нужно около 370 миллионов рублей Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сейчас на этапе экспертизы и проектно-сметной документации находится проект модернизации лыжного стадиона «Тирвас» общей стоимостью 369,77 миллиона рублей. В частности, планируются модернизация освещения лыжных трасс, монтаж стационарной системы оснежения, системы водоотведения, асфальтирование лыжероллерной трассы, прокладка кабеля для системы хронометража, строительство биатлонного стрельбища на 30 установок, трибуны и штрафного круга, создание парковки с переходом.

- И мы будем продолжать работать в этом направлении, так как у нас есть возможность продлить зимний сезон до восьми месяцев в году. Также спортсмены смогут заниматься и летом, - отметил Герман Симаков.

Трассы «Тирваса» на 5 и 10 километров прошли международную сертификацию, два раза в году при поддержке компании «ФосАгро» здесь проводятся всероссийские соревнования по лыжному спорту «Хибинская гонка» и «Хибинская весна», которые традиционно открывают и закрывают соревновательный календарь Федерации лыжных гонок России.

На стадионе «Тирвас» при поддержке компании «ФосАгро» проводятся всероссийские соревнования по лыжному спорту «Хибинская гонка» и «Хибинская весна». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Четыре года? Пора на коньки!

Еще один новый и важный спортивный объект в Кировске – ледовый дворец «Апатит-Арена». Здесь в школе хоккея Сергея Федорова тренируются спортсмены, которые подтверждают звание, что Кировск – родина чемпионов.

В секцию берут ребят с семи лет, но многие из них готовы покорять спортивный олимп гораздо раньше. Сейчас в школе Федорова занимаются 110 юных спортсменов, в том числе воспитанники образовательного проекта «Детям России - образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД»). В хоккейной секции «ДРОЗД–Хибины» занимаются ребята, которые не могут быть зачислены в спортивную школу в силу возраста, - это дети от 3,5 года до 8 лет. Маленьких «дроздят» на данный момент более 40. Занятия для детей проводят абсолютно бесплатно. Благодаря поддержке «ФосАгро» и АНО «ДРОЗД-Хибины» ребятам предоставили бесплатно спортивную форму, инвентарь и необходимую экипировку. Например, Саше Фарину, который резво бегает на коньках с клюшкой, всего четыре года. Но то, как он катается, не могли не заметить Олег Матыцин и Андрей Чибис.

В хоккейной секции «ДРОЗД–Хибины» занимаются дети от четырех лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Тренируют ребят спортсмены Иван Ходченко и Александр Федоров, приехавшие из Барнаула.

- Воспитанники «ДРОЗД-Хибины», которые показывают наилучшие результаты, попадают в спортивную школу. Вообще все ребята очень хорошие, стараются, -рассказывает Александр Федоров. – Хочется отдельно отметить помощь с формой, инвентарем, инфраструктурой, которую оказывают компания «ФосАгро» и правительство Мурманской области. С такой помощью и результат соответствующий.

Хоккей – лишь одна из 21 спортивной секции в «ДРОЗД-Хибины». Занимаются здесь почти 2,5 тысячи юных северян от 4 до 18 лет. При этом количество желающих поддерживать здоровый дух в здоровом теле становится все больше. Поэтому было принято решение о создании в Кировске центра «ДРОЗД», где будут оборудованы четыре спортивных зала (большой зал для спортивных игр и художественной гимнастики, зал самбо, тренажерный и хореографии), а также волонтерский центр, оздоровительно-восстановительный и центр военно-патриотической подготовки. На создание центра компания «ФосАгро» выделила свыше 81 миллиона рублей.

В ледовом дворце «Апатит-Арена» Олег Матыцин сам взял клюшку в руки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вместе эффективнее

Министр спорта Олег Матыцин высоко оценил увиденное.

- Очень важно быть здесь и видеть, как развивается регион. Вы, Андрей Владимирович, правильно заметили, что люди нуждаются в инфраструктуре, потому что занятие спортом - естественная потребность. При всем уважении к профессиональному спорту мы поставили задачу развивать спорт массовый, чтобы было активное долголетие. В ближайшие годы акцент будет сделан на утвержденную 6 ноября правительством Российской Федерации стратегию, приоритетом которой является строительство спортивных сооружений в сельской местности и малых городах. Мы видим, как заполярное бизнес-сообщество в городах присутствия активно взаимодействует с правительством, строит инфраструктуру. Эти программы мы, конечно, будем продолжать. Это очень правильно в современных непростых условиях. Успешное взаимодействие правительства Мурманской области с бизнес-структурами, в том числе с компанией «ФосАгро», для развития массового спорта - успешный пример для других регионов, - сообщил Олег Матыцин. - Могут отметить, что спортивная инфраструктура в Кировске очень современная, все стандарты выдержаны, она привлекательна и для спортсменов, и для туристов. Считаю, что расположение в Кировске современного горнолыжного курорта в черте города оценят не только россияне, но и жители других стран.

«ФосАгро» активно участвует в развитии Апатитов и Кировска. Напомним: в июне этого года компания и правительство региона подписали соглашение о социально–экономическом партнерстве на 2020 - 2022 годы.

- Очень важно, что все намеченное реализуется, все обязательства выдерживаются. Мы вместе строим, реализуем ряд мероприятий по благоустройству. И благодарны компании, что помимо налогов «ФосАгро» дополнительно инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры, - отметил Андрей Чибис.

В спортивной жизни Кировска и Апатитов уже многое сделано, но впереди – новые достижения: курс взят на медали, цель – побеждать и быть здоровыми.

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