«Домашние горы»: как в Мурманской области развивают туристический потенциал Хибин

Экологический туризм становится все более и более популярным направлением не только во всем мире, но и в России. Фото: Олег ФИЛОНОК

Экологический туризм становится все более и более популярным направлением не только во всем мире, но и в России. Отдавая предпочтение такому виду отдыха, человек не только духовно обогащается, общаясь с природой, но и приносит ей пользу, так как ответственно подходит к своему путешествию.

В поддержку данного тренда летом стартовал всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Мурманская область тоже приняла в нем участие.

Экотуризм в приоритете

Мероприятие проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России, Миниэкономразвития России, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Федерального агентства по туризму Российской Федерации.

Основная задача конкурса - поддержать проекты по развитию особо охраняемых природных территорий, нацеленных на раскрытие туристско-рекреационного потенциала. Участниками стали региональные междисциплинарные команды, способные разработать мастер-планы по управлению природными территориями.

Мурманская область с ее богатым миром природы, где тоже стремительно развивается экотуризм, в стороне не осталась. Так, наша команда с проектом «Хибины для всех» вошла в число финалистов конкурса. Хибины, конечно, были выбраны непроста, ведь это одна из главных точек притяжения туристов в Заполярье. Каждый год эти горы посещают десятки тысяч путешественников, которые рвутся за новыми приключениями и хотят созерцать прекрасное. Это место нужно улучшать!

Лидером проекта выступила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, а координатором - комитет по туризму Мурманской области. Участниками также стали Лапландский заповедник, администрация Кировска, Полярно-альпийский ботанический сад, Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН и несколько турфирм.

По условиям конкурса, десять проектов-победителей смогут получить финансирование на воплощение в жизнь предложенных инвестиционных проектов.

На финишную прямую с лучшими эко-проектами вышли 36 команд. Фото: правительство Мурманской области

Нацелены на победу

На финишную прямую с лучшими эко-проектами вышли 36 команд, которые прошли обучение в рамках акселерационной программы.

- Программа включала в себя обучающие мероприятия и консультации с экспертами, которые помогла сформировать у участников профессиональные компетенции по созданию конкурентоспособного продукта, расширению бизнеса, привлечению инвестиций и финансирования на всех этапах развития, - уточнили в комитете по туризму Мурманской области.

Преподавателями выступили 44 эксперта различного профиля, в числе которых экономисты, географы, биологи, архитекторы и проектировщики, маркетологи. 23 августа прошла финальная стратегическая сессия первого модуля акселерационной программы, что было первой «остановкой» в обучении участников.

Команда заполярного проекта «Хибины для всех», успешно защитив рамочную концепцию развития проекта, двигается только вперед.

Национальный парк как часть проекта

Тема развития национального парка «Хибины», одного из главных элементов проекта «Хибины для всех», стала главной на минувшей неделе. Так, в Кировске с участием представителей областного правительства, руководства нацпарка и администрации города, а также руководителей местных туристических компаний состоялось мероприятие, посвященное будущему недавно созданной ООПТ.

На встрече за круглым столом в городской администрации обсудили основные пункты Положения о нацпарке «Хибины», которое является сводом обязательных для выполнения правил. Особенное внимание уделили вопросам его границ и допуска на его территорию местных жителей. В ходе обсуждений подробно рассматривались возможные варианты внесения изменений в будущий проект. Свои предложения вносили все без исключения участники совещания.

- Очень важно учесть интересы и права местных жителей – особенно то, что касается сбора ягод и грибов, рыбной ловли, традиционных промыслов – все, чем люди всегда здесь занимались. Имея в виду туристический и спортивный потенциала Кировска, необходим поиск таких компромиссных решений, которые, с одной стороны, не сужали бы этот потенциал, с другой, не приводили к разрушению того уникального природного комплекса, который сложился в Хибинах, - отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин. - И лучший способ принятий сложных решений – это диалог. Ведь и обсуждаемый нами документ предполагает лист согласования. То, что есть добрая воля на позитивные и конструктивные решения – это очень хорошо.

Еще одним из основных аспектов дискуссии стала экологичность поведения местных жителей и туристов. Говорилось, что, к сожалению, это поведение оставляет желать лучшего не только в Хибинах, но и в самом городе. Все участники встречи пришли к единодушному выводу, что одна из главных общих задач – это информационная и воспитательная работа, особенно среди детей и молодежи.

В поддержку данного тренда летом стартовал всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий. Фото: правительство Мурманской области

Уникально и комфортабельно

Для того, чтобы оценить туристический потенциал Хибин, 10 сентября в Мурманскую область с официальном визитом прибыла экспертная группа Агентства стратегических инициатив. Возглавили ее заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова и директор WWF России Дмитрий Горшков. Представители АСИ ознакомились с инфраструктурой туристско-рекреационного кластера «Хибины для всех» и посетили стратегическую сессию с участием ключевых стейкхолдеров, на которой обсуждались перспективы развития и модели управления кластером.

Методом мозгового штурма эксперты искали варианты оптимального позиционирования Хибинских гор, чтобы создать уникальный турпродукт. По итогам определена ключевая идея проекта: Хибины – это домашние горы, которые должны стать школой всех видов горного туризма.

- Наша цель – запуск работы национального парка. Хибинский горный массив – один из ключевых туристических брендов региона, и мы ставим одной из задач развитие летних видов активностей, чтобы горы были привлекательны для туристов не только в снежный сезон, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. - Ежегодно Хибины посещают около 70 тысяч человек и главное - сделать этот курорт максимально комфортным. Речь идет про развитие инфраструктуры: это две новые системы оснежения, освещение на трассах. В воскресенье 13 сентября представители нашей команды приняли участие в финальной стратегической сессии в Москве, успешно защитили проект.

До 18 сентября региональные команды вносят последние правки в конкурсную заявку, после чего к работе приступит пул экспертов, который в течение месяца будет оценивать проекты 36 команд – участников конкурса.

Будем надеяться, что проект Мурманской области «Хибины для всех» одержит победу в этом соревновании и получит дополнительное финансирование на развитие такого нужного и полезного для региона экотуризма.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru