Рогатые в приоритете!

Основная цель акции - минимизировать травмы оленей от различных отходов. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области об экологии стараются не забывать, поэтому часто в регионе проходят акции, направленные на помощь природе. Одним из таких важных мероприятий стала экоакция «Спасибо за чистую тундру», которая каждый год проходит по всему Северу России. Заполярье присоединилось к ней в этом году. Суть мероприятия в том, чтобы избавить тундру от бытового и строительного мусора в местах, где водятся дикие рогатые.

- Основная цель - минимизировать травмы оленей от различных отходов. Особенно опасны для животных битые бутылки, обломки металлических конструкций и химические реагенты, которые травоядные принимают за кормовые добавки, - объяснили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области. - Вместе мы должны сохранить уникальную природу Арктики для будущих поколений. Это наш родной дом, который мы обязаны содержать в чистоте.

Участником социально значимого проекта может стать кто угодно. Фото: правительство Мурманской области

В этом году проведение акции «Спасибо за чистую тундру» планируется в выходные дни с августа по сентябрь. Участником социально значимого проекта может стать кто угодно - общественные организации, хозяйствующие субъекты, а также студенты, предприниматели, оленеводы, жители городов и национальных поселков.

29 августа уборка прошла на побережье Кольского залива, 30 августа – в окрестностях населенного пункта Лопарская в Кольском районе, а 6 сентября волонтеры очистят берег реки Воронья в Ловозерском районе.

- Транспорт к месту проведения акции отправляется в 10.00 от площадки у кинотеатра «Родина» (Мурманск, улица Ленинградская, 26). Организаторы обеспечат участников всем необходимым - инвентарем, перчатками и мешками для уборки мусора, - сообщили в региональном минэкологии.

Тех, кто хочет принять участие в эко-акции, просят сообщить об этом по телефону: 8(8152)-411-501 - специалист Центра народов Севера Корвякова Ольга Викторовна.

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