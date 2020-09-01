За 100 тонн - спортивная площадка: В Мурманской области пройдет экомарафон по сбору макулатуры

С 8-го по 24 сентября в Заполярье развернется экомарафон «Сдай макулатуру спаси дерево!». Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области продолжаются экологические мероприятия. Ведь кто, как не мы, должен заботиться о природе и оберегать ее?

Миссия: спасти зеленых друзей

С 8-го по 24 сентября в Заполярье развернется экомарафон «Сдай макулатуру спаси дерево!». Акция пройдет в форме соревнований между районами и городами области. Главная цель привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься о расточительности использования природных запасов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Если наглядно: одна тонна макулатуры экономит 10 деревьев, 200 кубометров воды, 1000 кВт электроэнергии и ионизированный кислород для 30 человек. Хорошая мотивация для старта!

- Мы приглашаем к участию учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании всех населенных пунктов кольского края. Для этого нужно принести ненужную бумагу необходимо собрать более 300 килограммов макулатуры в одном месте. Простым языком, это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 сантиметров или около 850 книг, не имеющих литературной ценности. Следующий шаг оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Заявки принимаются в течение всей акции, - рассказывают в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Те, кто желает поучаствовать в полезном деле, но физически не может собрать такой объем макулатуры, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру спаси дерево!».

Фото: правительство Мурманской области

Что сдавать?

Разумеется, приносить что попало нельзя ничего хорошего из этого не выйдет.

- Не принято сдавать художественные произведения, которые представляют литературную ценность. Обычно принимается бумага, которая уже была в использовании, грамоты и документы организация, осуществляющая сбор, гарантирует конфиденциальность. Кроме того, это могут быть старые газеты и журналы. Картон тоже подходит, за исключением упаковок из-под яиц (в них мало целлюлозы), а также промасленных коробок (упаковка из-под пиццы точно не подойдет). Не принимаются бумажные салфетки и бумага, пропущенная через шредер. Макулатура обязательно должна быть очищена от скрепок и других металлических элементов и желательно перевязана для удобства приема, взвешивания и транспортировки, - объясняет специалист сектора молодежной политики и спорта администрации Североморска Юлия Тимофеева.

К слову, одни из самых активных участников мероприятия именно жители флотской столицы. Добровольцы из Североморска поддерживают экологический марафон уже в третий раз. Активное участие принимают все - горожане, общественные организации и предприятия. В прошлом году почти тонну макулатуры сдали сотрудники «Североморскводоканала». Интересно, сможет ли другой муниципалитет в этом году обогнать Североморск?

Мероприятие проводится при поддержке минэкологии и минобразования Мурманской области, а также краудфандинг-проекта «Подари дерево».

За дополнительной информацией об акции можно обратиться в оргкомитет по телефонам: +7 (965) 237-36-07 (Евгения) или +7 (926) 152-53-00 (Наталья).

По результатам акции будет составлен «зеленый» рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо заблаговременно оставить на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Вывозить собранное добро будет компания переработчика.

Труды будут вознаграждены!

Все неравнодушные к экологии северяне получат благодарность. Также по желанию участников дополнительно будут перечислены премии, которые начисляются при сборе от 500 килограммов. Чем ближе к Мурманску, тем больше плата. Максимально можно выручить 10 тысяч рублей.

А в случае, если общий показатель нашего региона будет больше 100 тонн, что вполне достижимо, финалисты получат ценные призы. Победителей выбирают между районами смотрят соотношение численности населения с весом сданной макулатуры.

За первое место полагается на выбор аллея из десяти саженцев редких пород деревьев: маньчжурского ореха, дуба, явра, туи, либо пополнение библиотечного фонда, либо телескоп. За второе место на выбор "ЭкоКинофестиваль", пополнение библиотечного фонда или цифровой микроскоп. И, наконец, за третье место уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница) в одном из дворов, пополнение библиотечного фонда или конструктор «Lego Technic».

- Победителем экосоревнований могут стать как муниципалитет в целом, так и организация или отдельные люди. Главное, собрать как можно больше макулатуры, - отметили в оргкомитете акции.

Осенью 2018 года Мурманская область уже добивалась наивысших результатов тогда было собрано более 100 тонн макулатуры, что эквивалентно 1000 спасенных деревьев. Ценными призами были награждены Ловозерский район, ЗАТО Островной и Терский район. Кто знает, может, быть, в этом году удастся собрать еще больше...

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