"Ребята, SOS!": Водитель скорой помощи из Мурманска снял на видео, как пациента несут в паллиативное отделение без лифта

Минздрав Мурманской области сообщил, что использование мягких носилось - обычная практика. Фото: Иван МАКЕЕВ

На минувших выходных водитель скорой помощи из Мурманска Александр Казак опубликовал на личной странице в "ВКонтакте" видео, как в Кольской районной больнице пациента транспортируют на носилки. Кажется, что в этом такого? Но сам способ вызывает сомнения, что так и должно быть.

Худой мужчина в одних трусах и майке лежит прямо на полу, под ним - мягкие тканевые носилки. Босые ноги то и дело касаются пола. Вокруг пациента пять человек: три медицинских работника и двое мужчин (грузчиков, как уточняет Александр за кадром) на последних средств индивидуальной защиты нет. Несколько минут все собравшиеся пытаются аккуратно взять беспомощного мужчину, чтобы отнести с первого этажа, куда его транспортировали на каталке, на второй этаж в паллиативное отделение. Лифт по каким-то причинам не используется. Поэтому медицинские работники, в том числе женщина, и грузчики несут пациента сами. Нелегкая работа людей в белых халатах стала еще тяжелее.

- Хочу обратиться к губернатору Мурманской области, министру здравоохранения. Обратите внимание, как приходится доставлять пациентов, в какие медицинские учреждения... Чем они не оснащены. Мне очень жаль, если чьи-то родственники и близкие попали в такие ситуации. Ребята, SOS! - говорит в видео-обращении Александр Казак.

Мужчина в один трусах и майке лежит на полу, пока его пытаются поднять. Фото: скриншот видео

Журналисты сообщили о резонансном случае в правительстве Мурманской области, и министерство здравоохранения уже начало проверку по данному видео.

В ведомстве сообщили, что в апреле этого года, когда началась пандемия коронавируса, отделение паллиативной помощи Кольской ЦРБ перевели в отдельный от основного корпус стационара. Дело в том, что его пациенты входят в группу риска, и болеть новой инфекцией им никак нельзя. Чтобы минимизировать риски, отделение в двухэтажном здании оснастили необходимым для оказания паллиативной медицинской помощи оборудованием и отдельной системой вентиляции. Но вот с лифтом возникла проблема.

- Использование лифта невозможно по эпидсоображениям. Мы делаем все, чтобы снизить риск встречи с коронавирусом для пациентов из уязвимых групп. Да, это неудобно. Но это временная ситуация. Бригадам скорой, при необходимости, помогают коллеги из стационара, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. Этим в минздраве и объяснили использование мягких носилок. Мол, универсальное средств, на практике применяется часто. Но что же насчет второго момента - почему не участники этой истории были в масках и перчатках? - Беспомощный пациент, который против свой воли стал героем новостной ленты в социальных сетях, не болеет COVID-19. У персонала не было необходимости использовать дополнительные средства защиты. Медики собственноручно доставили пациента в отделение на втором этаже за несколько минут, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Только вот это не снимает вопроса, почему грузчики были без средств индивидуальной защиты. Пациент-то не болен, а они? Стоит уточнить, что министерство здравоохранения также проводит служебное расследование по факту съемки пациента без его согласия и распространения видео в открытом доступе. Напомним: Александр Казак уже страдал за свою смелось открыто рассказывать о больных местах в нашей системе здравоохранения: осенью его чуть не уволили.

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