Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 8 декабря 2020 года: в регионе стабилизировался прирост заболевающих ковидом

Последние две недели число новых выявленных случаев за сутки не превышает отметку 290. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 8 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 29427 заболевших COVID-19, 26287 человек выздоровели и 513 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 14630 человек, 129 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2357 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 27070 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 286 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+16, всего 3024), Мончегорске (+27, всего 1964), Печенгском районе (+17, всего 1140), Кольском районе (+15, всего 977), Оленегорске (+8, всего 1324), Кандалакшском районе (+40, всего 1520), Ловозерском районе (+8, всего 342), Ковдорском районе (+10, всего 554), ЗАТО Видяево (+2, всего 40), Апатитах (+11, всего 939), Кировске (+2, всего 480).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 14630 случаев

Североморск - 3024 случая

Белокаменка - 2357 случаев

Мончегорск – 1964 случая

Кандалакшский район – 1520 случаев

Оленегорск – 1324 случая

Печенгский район - 1140 случаев

Кольский район - 977 случаев

Апатиты – 939 случаев

Ковдорский район - 554 случая

Кировск – 480 случаев

Ловозерский район - 342 случая

Терский район – 100 случаев

ЗАТО Видяево - 40 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 14630

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 100

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1520

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 939 и 480 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 977 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Вышли на плато

Как сообщили в оперативного штабе, в Мурманской области прирост заболевающих CoVID-19 стабилизировался. Последние две недели число новых выявленных случаев за сутки не превышает отметку 290. На 7 декабря в обсерваторах находятся 955 человек, на самоизоляции - 5305 человек. Среди госпитализированных пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания – 85%, тяжелых – 15%. Коечный фонд региона для лечения COVID-19 достаточный и составляет 1 414 коек.

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