Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 7 декабря 2020 года: 10 000 северян получили SMS с результатами тестов на CoVID-19

Результаты теста на коронавирус теперь можно получить по SMS.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 7 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 29141 заболевший COVID-19, 20006 человек выздоровели и 510 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 14501 человек, 193 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2356 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 26785 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 289 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+18, всего 3008), Мончегорске (+26, всего 1937), Печенгском районе (+27, всего 1123), Кольском районе (+10, всего 962), Оленегорске (+26, всего 1316), Кандалакшском районе (+50, всего 1480), Ловозерском районе (+13, всего 334), Ковдорском районе (+15, всего 544), Терском районе (+9, всего 100), ЗАТО Видяево (+2, всего 38).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 14501 случай
Североморск - 3008 случаев
Белокаменка - 2356 случаев
Мончегорск – 1937 случаев
Кандалакшский район – 1480 случаев
Оленегорск – 1316 случаев
Печенгский район - 1123 случая
Кольский район - 952 случая
Апатиты – 928 случаев
Ковдорский район - 544 случаев
Кировск – 478 случаев
Ловозерский район - 334 случая
Терский район – 100 случаев
ЗАТО Видяево - 38 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 14501
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 100
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1480
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 928 и 478 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 962 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Вам SMS
Мурманская область - в лидерах по скорости информирования и объемам тестирования в стране.SMS-рассылка сократила ожидание результатов в два раза – с 48 до 24 часов. Большинство ответов приходит в течение 12 часов с момента доставки мазков в лабораторию.
В случае положительного результата заболевшие и те, кто с ними проживает, быстрее уходят на самоизоляцию. А значит, риск заразить окружающих снижается. - Для получения SMS нужно дать согласие на обработку данных, - уточнили в региональном минздраве.
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