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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 6 декабря 2020 года: врачи рассказали о правильном питании после пневмонии

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 6 декабря 2020 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Специалисты рассказали, каким должен быть режим питания для тех, кто переболел пневмонией.

Специалисты рассказали, каким должен быть режим питания для тех, кто переболел пневмонией.

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 6 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 28852 заболевших COVID-19, 25609 человек выздоровели и 505 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 14408 человек, 119 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2356 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 26496 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 287 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+12, всего 2990), Мончегорске (+26, всего 1911), Печенгском районе (+34, всего 1096), Кольском районе (+9, всего 952), Оленегорске (+26, всего 1290), Апатитах (+3, всего 928), Кандалакшском районе (+39, всего 1430), Ловозерском районе (+8, всего 321), Ковдорском районе (+9, всего 529), Терском районе (+2, всего 91).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 14408 случаев

Североморск - 2990 случаев

Белокаменка - 2356 случаев

Мончегорск – 1911 случаев

Кандалакшский район – 1430 случаев

Оленегорск – 1290 случаев

Печенгский район - 1096 случаев

Кольский район - 952 случая

Апатиты – 928 случаев

Ковдорский район - 529 случаев

Кировск – 478 случаев

Ловозерский район - 321 случай

Терский район – 91 случай

ЗАТО Видяево - 36 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 14408

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 91

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1430

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 928 и 478 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 952 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Особая диета

Специалисты Мурманского центра медицинской профилактики рассказали, каким должен быть режим питания для тех, кто переболел пневмонией и проходит реабилитацию. - Восстановить энергию, утраченную во время болезни, поможет правильная, здоровая пища. Нужно употреблять больше белков. Включите в рацион бобовые, мясо, рыбу. Пища должна быть немного более калорийной, чем до болезни. Не менее важно обильное питье, преимущественно минеральной воды, свежих травяных чаев с мятой, чабрецом и мелиссой, способствующих выведению из организма токсинов. Не рекомендуется употребление острых продуктов, жареной пищи. Такие блюда могут способствовать замедлению процессов регенерации в пораженном органе. Одновременно целесообразно принимать специальные пробиотики и витамины, способствующие нормализации электролитного баланса и баланса микроорганизмов, - сообщили в оперативном штабе.

Реабилитация после воспаления легких в домашних условиях возможна не во всех случаях. Часто восстановление после пневмонии требует проведения реабилитации в амбулаторных условиях, санаторно-курортного лечения.

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