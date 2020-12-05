31 декабря в 2020 году в Мурманской области сделали выходным днем

В этом году надежды, что можно будет спокойно резать салаты и наводить порядок в квартире перед самой волшебной ночью в году, было мало. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Второй год подряд жителям Мурманской области везет чуть большем, чем жителям других регионов. 31 декабря в Заполярье становится выходным днем.

В этом году надежды, что можно будет спокойно резать салаты и наводить порядок в квартире перед самой волшебной ночью в году, было мало. На федеральном уровне идея давать россиянам отдыхать 31 числа не проходит который год подряд.

На уровне регионов все несколько проще. В прошлом году губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение, что 31 декабря все-таки будет выходным. Правда, только для бюджетников.

В этом году к главе региона тоже обратились с предложением перенести рабочий день на любой другой. И оно было услышано.

- 31 декабря в этом году выпадает на четверг. Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями, - сообщил на личной странице в соцсетях Андрей Чибис.

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