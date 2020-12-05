Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 5 декабря 2020 года: продавцы вправе не обслуживать покупателей без масок

В Мурманской области усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 5 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 28565 заболевших COVID-19, 25207 человек выздоровели и 498 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 14289 человек, 103 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. На масштабной стройке 2356 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 26209 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 283 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+31, всего 2978), Мончегорске (+22, всего 1885), Печенгском районе (+17, всего 1062), Кольском районе (+6, всего 943), Оленегорске (+22, всего 1264), Кировске (+3, всего 478), Апатитах (+7, всего 925), Кандалакшском районе (+49, всего 1391), Ловозерском районе (+6, всего 313), Ковдорском районе (+12, всего 520), Терском районе (+5, всего 89).
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 14289 случаев
Североморск - 2978 случаев
Белокаменка - 2356 случаев
Мончегорск – 1863 случая
Кандалакшский район – 1391 случая
Оленегорск – 1264 случая
Печенгский район - 1062 случая
Кольский район - 943 случаев
Апатиты – 925 случаев
Ковдорский район - 520 случаев
Кировск – 478 случаев
Ловозерский район - 313 случаев
Терский район – 84 случая
ЗАТО Видяево - 36 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 14289
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 89
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1391
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 925 и 478 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 943 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
В магазин - только в маске
Верховный суд России опубликовал решение, согласно которому, если обязательное использование средств индивидуальной защиты гражданами установлено регионом, то предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю без маски. - В связи с распространением коронавируса в ряде регионов были установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ, – говорится в решении суда. В Мурманской области по распоряжению губернатора Андрея Чибиса усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, кафе и общественном транспорте.
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