Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 5 декабря 2020 года: продавцы вправе не обслуживать покупателей без масок

В Мурманской области усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах. Фото: Андрей АБРАМОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 5 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 28565 заболевших COVID-19, 25207 человек выздоровели и 498 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 14289 человек, 103 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. На масштабной стройке 2356 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 26209 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 283 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+31, всего 2978), Мончегорске (+22, всего 1885), Печенгском районе (+17, всего 1062), Кольском районе (+6, всего 943), Оленегорске (+22, всего 1264), Кировске (+3, всего 478), Апатитах (+7, всего 925), Кандалакшском районе (+49, всего 1391), Ловозерском районе (+6, всего 313), Ковдорском районе (+12, всего 520), Терском районе (+5, всего 89).

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 14289 случаев

Североморск - 2978 случаев

Белокаменка - 2356 случаев

Мончегорск – 1863 случая

Кандалакшский район – 1391 случая

Оленегорск – 1264 случая

Печенгский район - 1062 случая

Кольский район - 943 случаев

Апатиты – 925 случаев

Ковдорский район - 520 случаев

Кировск – 478 случаев

Ловозерский район - 313 случаев

Терский район – 84 случая

ЗАТО Видяево - 36 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 14289

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 89

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1391

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 925 и 478 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 943 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

В магазин - только в маске

Верховный суд России опубликовал решение, согласно которому, если обязательное использование средств индивидуальной защиты гражданами установлено регионом, то предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю без маски. - В связи с распространением коронавируса в ряде регионов были установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ, – говорится в решении суда. В Мурманской области по распоряжению губернатора Андрея Чибиса усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, кафе и общественном транспорте.

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