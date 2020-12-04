«Большие гастроли» состоялись!

В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» пройдут показы спектаклей «Чейнеш», «Ревизор» и концертной программы «Тюрк-Кабай».

Значение программы «Большие гастроли» имеет наиважнейшее значение.

– Межрегиональная карта «Больших гастролей» уникальна, – говорит руководитель программы Елена Булукова. – Разветвленная гастрольная сеть охватывает всю страну, объединяет театры, талантов и поклонников от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки – формирует современный ландшафт единого культурного пространства России. Ежегодно сотни театральных региональных коллективов получают мощный творческий заряд для развития, а тысячи россиян могут увидеть новые блестящие работы театров из самых удаленных уголков России. Межрегиональная программа существует с 2017 года и, благодаря многолетнему опыту обменных гастролей, сложившимся прочным административным и творческим связям и, главное, успеху реализованных проектов, публика практически всех регионов страны любит, знает и ждет «Большие гастроли».

27 ноября Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк представил вниманию карельского зрителя спектакль «Чейнеш» по мотивам одноименной пьесы П.В. Кучияк. Премьера спектакля состоялась 7 февраля 2017 года.

Режиссер-постановщик спектакля заслуженный деятель искусств Республики Саха Якутия, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», Сергей Потапов. Автор произведения П.В. Кучияк был сказителем, сказочником, музыкантом-импровизатором, носителем и собирателем фольклора, поэтом, драматургом, актером.

Пьеса «Чейнеш» – единственное сочинение автора, переведенное при жизни писателя на русский язык. Это спектакль об истории вечной любви двух влюбленных Чейнеш и Кара. Их чувство стало прекрасным мотивом для рождения известной алтайской легенды. Сюжет спектакля сопровождался национальными танцами Алтайского края, традициями и обычаями народа, исполнением хороводных песен.

Помимо главной любовной линии, которая проходит через весь сюжет пьесы, в сочинении драматург говорит о судьбе алтайского народа в начале ХХ века. В ходе спектакля на сцене происходят драматичные сцены: церемония проведения богатой свадьбы, сватовство Чейнеш, диалоги двух главных героев, гибель Чейнеш. В спектакле гармонично соединились театральные жанры: драма, мелодрама, моралите, трагедия, сатирическая комедия.

Перед спектаклем актеры Национального драматического театра, директор театра С.Н. Пешперова, главный режиссер театра Э.А. Иришева приняли участие в пресс- конференции. По словам режиссера и артистов спектакля, для них важна и интересна реакция и восприятие представленной пьесы со стороны зрителя. Реакция алтайской и российской публики от сценического действа могут иметь как общность, так и различия. Но понимание человеческой истории произведения способно объединить зрителей любого возраста и любой национальности.

Как отмечают артисты, русская драматургия, представленная в репертуаре Национального драматического театра Республики Алтай, учитывает более тонкое понимание материала, нежели произведения алтайских драматургов. Но пьесы, созданные алтайскими авторами, несут другие традиции, связанные с историей, национальными обычаями и особенным менталитетом жителей края.