Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 4 декабря 2020 года: В Мурманской области создадут запас средств индивидуальной защиты

В Мурманской области для медицинских работников создадут месячный запас средств индивидуальной защиты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 4 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 28282 заболевших COVID-19, 24706 человек выздоровели и 492 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 14186 человек, 101 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. На масштабной стройке 2356 заразившихся (+2 за сутки).

На остальной территории Мурманской области подтверждено 25 926 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 286 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+32, всего 2947), Мончегорске (+25, всего 1863), Печенгском районе (+20, всего 1045), Кольском районе (+6, всего 937), Оленегорске (+14, всего 1242), Кировске (+1, всего 475), Апатитах (+10, всего 918), Кандалакшском районе (+50, всего 1342), Ловозерском районе (+8, всего 307), Ковдорском районе (+8, всего 508), Терском районе (+3, всего 84).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 14186 случаев

Североморск - 2947 случаев

Белокаменка - 2356 случаев

Мончегорск – 1863 случая

Кандалакшский район – 1342 случая

Оленегорск – 1242 случая

Печенгский район - 1045 случаев

Кольский район - 937 случаев

Апатиты – 918 случаев

Ковдорский район - 508 случаев

Кировск – 475 случаев

Ловозерский район - 307 случаев

Терский район – 84 случая

ЗАТО Видяево - 36 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 14186

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 84

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1342

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 918 и 475 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 937 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Лучше перестраховаться

Все мы помним, как весной в Мурманской области маску было днем с огнем не сыскать. К счастью, они были у врачей, которым болеть коронавирусом было ну никак нельзя.

В министерстве здравоохранения Мурманской области сообщили о планах создать запас средств индивидуальной защиты для нужд заполярной медицины.

- Планируются поставки. Мы хотим создать такой запас средств индивидуальной защиты, чтобы можно было продержаться минимум месяц "с нуля", - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

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