Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 4 декабря 2020 года: В Мурманской области создадут запас средств индивидуальной защиты

В Мурманской области для медицинских работников создадут месячный запас средств индивидуальной защиты.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 4 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 28282 заболевших COVID-19, 24706 человек выздоровели и 492 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 14186 человек, 101 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. На масштабной стройке 2356 заразившихся (+2 за сутки).
На остальной территории Мурманской области подтверждено 25 926 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 286 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+32, всего 2947), Мончегорске (+25, всего 1863), Печенгском районе (+20, всего 1045), Кольском районе (+6, всего 937), Оленегорске (+14, всего 1242), Кировске (+1, всего 475), Апатитах (+10, всего 918), Кандалакшском районе (+50, всего 1342), Ловозерском районе (+8, всего 307), Ковдорском районе (+8, всего 508), Терском районе (+3, всего 84).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 14186 случаев
Североморск - 2947 случаев
Белокаменка - 2356 случаев
Мончегорск – 1863 случая
Кандалакшский район – 1342 случая
Оленегорск – 1242 случая
Печенгский район - 1045 случаев
Кольский район - 937 случаев
Апатиты – 918 случаев
Ковдорский район - 508 случаев
Кировск – 475 случаев
Ловозерский район - 307 случаев
Терский район – 84 случая
ЗАТО Видяево - 36 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 14186
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 84
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1342
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 918 и 475 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 937 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Лучше перестраховаться
Все мы помним, как весной в Мурманской области маску было днем с огнем не сыскать. К счастью, они были у врачей, которым болеть коронавирусом было ну никак нельзя.
В министерстве здравоохранения Мурманской области сообщили о планах создать запас средств индивидуальной защиты для нужд заполярной медицины.
- Планируются поставки. Мы хотим создать такой запас средств индивидуальной защиты, чтобы можно было продержаться минимум месяц "с нуля", - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
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