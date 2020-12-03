Жизнь как отпуск: свободные квартиры и таунхаусы по соседству со знаменитым санаторием

«Райский уголок» находится в стороне от туристической тропы – ни шума машин, ни сувенирных лотков нет.

Каждый, кто дважды в день стоит в городской пробке или убивает обувь на разломанном тротуаре, оценит такую возможность: жить за городом по соседству с санаторием «Марциальные Воды». Здесь кругом лес, а воздух – кристально чистый. Каждый день, как отпуск.

От Петрозаводска до поселка Марциальные Воды ведут почти 50 километров хорошей, недавно отремонтированной дороги. Ехать осенью мимо достопримечательностей - «Долины зайцев» и горы Сампо - одно удовольствие. До Петрозаводска жители Мурманской области могут добраться на поезде (составы ходят ежедневно), также планируется авиасообщение, которое свяжет города.

На въезде в поселок стоит остановиться, чтобы выпить целебной воды и погулять. Все-таки санаторий – одна из главных достопримечательностей Карелии. Между прочим, это первый российский курорт, крайне популярный и в наши дни. Местным жителям, чтобы устроить отпуск в санатории, даже ездить никуда не надо. Мы можем только порадоваться за соседей, ведь у нас своих минеральных вод нет. По соседству есть еще и несколько живописных озер, так что рыбалка, прогулки по лесу и походы за грибами и ягодами тоже прилагаются.

Блокированные двухэтажные дома образуют небольшую уютную улочку. У каждого дома есть свое крыльцо и площадка с газоном на заднем дворе.

Жилой комплекс, о котором пойдет речь, называется «Райский уголок» и находится в стороне от туристической тропы – ни шума машин, ни сувенирных лотков нет. «Райский уголок» находится в глубине поселка у самого леса, территория огорожена, и на ней есть собственные спортивные и детские площадки, зона отдыха для местных жителей и стоянка. Часть кирпичных таунхаусов – со встроенными гаражами.

Блокированные двухэтажные дома образуют небольшую уютную улочку. У каждого дома есть свое крыльцо и площадка с газоном на заднем дворе.

Внутри домов впечатляет не только планировка, но и высоченные потолки. Когда высота потолков под 3 метра, помещение становится вдвойне просторным. А из окон открывается вид на вполне себе европейский пригород.

Где он действительно захватывающий, так это из пятиэтажного дома, тоже входящего в состав жилого комплекса. Из окон двухкомнатной квартиры открывается лесная панорама. Природа здесь – главная часть атмосферы и авторского замысла. При этом местным жителям не приходится жертвовать удобством городского жилья. А квартиры с отделкой избавят еще и от хлопот с ремонтом.

Работу можно тоже перевезти поближе к дому, что как никогда актуально в 2020-м. В «Райском уголке» есть несколько помещений под офисы. И в этом же здании введено в эксплуатацию и сейчас свободно помещение под магазин – местные жители будут очень рады открытию.

В «Райском уголке» есть несколько помещений под офисы. И в этом же здании введено в эксплуатацию и сейчас свободно помещение под магазин.

«Райский уголок» – полноценный комфорт-класс и, очевидно, один из самых любимых проектов у застройщика. Дома полностью готовы к новоселью, и на выбор есть квартиры в пятиэтажном доме и свободные секции в блокированных домах с гаражами и без. Варианты планировок можно посмотреть на сайте «СФК». ООО «Строительно-финансовая компания» за 20 лет на рынке недвижимости успешно реализовала более 200 тысяч квадратных метров жилья, а это больше 10 тысяч счастливых новоселов! А за качество объектов отвечает опытный и надежный генподрядчик – АО «Специализированный застройщик Строительное предприятие №1». Одна из ведущих строительных организаций в республике, с опытом строительства 57 лет.

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За подробностями добро пожаловать в офис компании по адресу г.Петрозаводск, ул. Мурманскую, 26-а. О своем визите лучше предупредить заранее по телефону: 8 (8142) 44-55-55.

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