Кольский атом в формате онлайн

На данный момент в сети доступны три видеопрогулки по атомному сердцу Кольского полуострова.

Об индустриальном туризме с каждым годом узнает все больше туристов. Тысячи любознательных людей со всего мира в стремлении к новым впечатлениям, порой не задумываясь, готовы поменять поездку к теплому морю на уникальное путешествие в мир промышленных гигантов. Ведь далеко не каждый человек может посетить горнорудные карьеры, стать свидетелем выплавки металла на металлургическом комбинате или даже увидеть, как вырабатывается электрическая энергия на атомной электростанции. И если есть такая возможность – надо хватать удачу за хвост.

В 2019 году в Мурманской области начали говорить о том, что промышленный туризм в регионе надо активно развивать. Ведь у нас много интересных и уникальных объектов, на которых есть что посмотреть. И, что еще важно, побывать на них мечтают тысячи не только наших, но и зарубежных туристов. Например, запросы на посещение рудников, АЭС и карьеров стали активно поступать от туроператоров азиатских стран.

На Кольской АЭС веяние времени ощутили еще несколько лет назад. В год атомную станцию и информационный центр в Полярных Зорях посещает свыше трех тысяч человек.

Конечно, экскурсии на АЭС пока не носят совсем уж массовый характер: везет счастливчикам из небольших организованных групп. И это вполне объяснимо. Ведь помимо того, что на всех объектах атомной энергетики строго соблюдается особый режим безопасности, здесь еще важно не допустить ни малейшего риска помешать сложному и непрерывному производственному процессу.

В огромном машинном зале турбинного цеха происходит волшебство - рождается электроэнергия.

Весной коронавирус поставил туризм в Заполярье, да и во всем мире, на паузу. Казалось бы, пандемия COVID-19 надолго отложила возможность осуществить чью-то мечту об экскурсии на АЭС. Но современные технологии пришли на помощь: видеоэкскурсии позволяют каждому человеку из любого уголка земного шара в удобное для него время побывать на уникальных промышленных объектах.

Недавно такой проект видеотуров был реализован на Кольской АЭС – самой северной атомной станции в Европе. Уже три серии видеопутешествия по главным производственным объектам крупнейшего энергетического предприятия Кольского полуострова можно посмотреть в группе «Кольская АЭС Информационный центр» в социальной сети «ВКонтакте», а также на видеохостинге YouTube (для поиска нужно набрать «Кольская АЭС. Виртуальные экскурсии») или на сайте концерна «Росэнергоатом».

В первой серии все желающие могут прикоснуться к «сердцу» атомной станции – атомному реактору, узнать, что такое ТВЭЛ и как происходит перегрузка ядерного топлива.

Во втором видеоролике – рассказ о машинном зале турбинного цеха. Это гигантское сооружение длиной 500 и высотой 29 метров. Именно здесь происходит настоящее чудо рождения электрической энергии.

Еще одна серия посвящена уникальному производственному объекту – Комплексу переработки жидких радиоактивных отходов, сокращенно КПЖРО. В 2006 году КПЖРО Кольской АЭС стал первым в атомной отрасли объектом, на котором в промышленном масштабе была реализована технология ионоселективной очистки для эффективной переработки и уменьшения количества жидких радиоактивных отходов.

В видеоэкскурсиях на Кольскую АЭС имеются все элементы обычного туристического продукта: яркие панорамы, интересные факты и даже опытный экскурсовод. В его роли выступает молодой инженер Юлия Макарихина. Выпускница знаменитого Ивановского энергетического института совсем недавно приехала работать в Полярные Зори и буквально влюбилась в Кольскую АЭС.

Видеоэкскурсии по Кольской АЭС проводит инженер Юлия Макарихина.

- Наверное, трудно представить, что промышленные предприятия могут быть красивыми и даже в чем-то притягательными, - рассказывает Юлия Макарихина. – Здесь нет ничего лишнего, идеальная геометрия в километрах трубопроводов и кабельных сетей, во всем чистота и порядок и, самое главное, – магия превращения энергии атома в электрическую энергию.

Всего за месяц количество видеоэкскурсантов, побывавших на Кольской АЭС, превысило 15 тысяч человек. Конечно, трудно проследить за географией пользователей интернета, посмотревших видеоролики о заполярной атомной станции. Но по комментариям смело можно сделать вывод, что ее работой интересуются не только в России, но и за рубежом.

- Такой интерес к нашему предприятию только радует. Хорошая визуализация информации об атомной энергетике не только позволяет утолить жажду новых знаний о современных технологиях, но и способствует профилактике пресловутой радиофобии, помогает убедиться в надежности, безопасности и эффективности мирного атома, - подчеркнул заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Он также отметил, что работа по созданию новых серий видеоэкскурсии по Кольской АЭС обязательно будет продолжена в новом году.

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