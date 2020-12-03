В Москву – на крыльях «Сибири»

Регистрацию билетов по маршруту Апатиты-Москва уже прошли 61 северянин, каждый из которых получил подарки от авиакомпании. Фото: Александр Тимощук

Воздушная гавань Апатитов и Кировска приняла первый регулярный рейс по маршруту Москва-Апатиты-Москва авиакомпании «Сибирь», известной под брендом S7, – участника глобального авиационного альянса oneworld.

Современные лайнеры в ярко-зеленой ливрее хорошо знакомы жителям Заполярья. С марта этого года S7 уже выполняет регулярные рейсы Санкт-Петербург-Апатиты-Санкт-Петербург, а теперь география полетов популярного авиаперевозчика пополнилась новым, не менее востребованным направлением.

Теперь гости и жители Мурманской области имеют возможность не просто летать в Москву, но и получить там широкую маршрутную сеть трансфера. Фото: Александр Тимощук

Вылетев в 13:40 из московского Домодедово, в 16 часов «сибирский» Embraer-170 уже выруливал на перрон аэропорта «Хибины» с 45 пассажирами на борту. А в это время в зале вылета царил дух предвкушения полета – регистрацию билетов по маршруту Апатиты-Москва уже прошли 61 северянин, каждый из которых получил подарки от авиакомпании, а первый зарегистрировавшийся пассажир – презент от аэропорта – сертификат на посещение бизнес-зала. Его обладателем стал житель Апатитов Аскар Мурзаканов.

Первый зарегистрировавшийся пассажир - житель Апатитов Аскар Мурзаканов. Фото: Александр Тимощук

- Когда я зашел в зал регистрации и увидел его праздничное оформление, не ожидал, что все это из-за того, что московский рейс, на котором я лечу, – первый. Еще более неожиданно было стать первым пассажиром S7 по новому маршруту. Мне кажется, он сделает наш регион еще более доступным для туристов со всей России, ведь у нас есть все необходимое для хорошего отдыха, - делится впечатлениями Аскар Турсунбекович. - А сам я лечу в Москву поболеть за ЦСКА, а затем через Санкт-Петербург самолетами S7 вернусь домой вместе с женой и сыном, которые сейчас находятся в северной столице.

Шире сеть – больше возможностей

Именно разветвленная маршрутная сеть делает S7 столь популярной. Второй домашний аэропорт перевозчика – Домодедово – крупный узловой хаб, из которого рейсами все той же «Сибири» и ее партнеров по альянсу oneworld можно добраться практически в любую точку страны и мира.

- Сегодня мы привезли с собой увеличение маршрутной сети, которая даст толчок развитию и вашего региона, - говорит генеральный представитель авиакомпании «Сибирь» в Центральном регионе Александр Ларин. - Теперь гости и жители Мурманской области имеют возможность не просто летать в Москву, но и получить там широкую маршрутную сеть трансфера. Дальний Восток, Сибирь, Центральная часть России, ее юг – мы летаем во все эти регионы. И чем дальше мы будем летать в будущем, тем больше будет стыковок и тем короче они будут. А это позволяет нам выполнить нашу главную задачу - сделать перелеты для наших пассажиров комфортными и выгодными.

- Мы долго ждали открытия рейсов федеральной авиакомпании, - говорит генеральный директор аэропорта «Хибины» Светлана Скопина. Фото: Александр Тимощук

Комфорту пассажиров способствует и уровень оснащения аэропорта, который высоко оценили не только северяне, но и руководство и технические специалисты авиакомпании «Сибирь» - со своей, профессиональной точки зрения.

- Аэропорт хоть и небольшой, но в нем есть все необходимое оборудование, а специалисты работают четко и слаженно. Сначала мы планировали возвращение воздушного судна в течение часа после прибытия, но уже сократили продолжительность стоянки до 50 минут, а сейчас думаем над дальнейшим сокращением этого интервала за счет мастерства и профессионализма персонала воздушной гавани, - говорит Александр Ларин.

Впрочем, новый рейс благодаря широкой маршрутной сети S7 придется по душе не только жителям Заполярья, но и его гостям – туристам, которых с каждым годом все больше приезжает на местный горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». Для их удобства руководство аэропорта и авиакомпании уже ведут переговоры о возможном изменении расписания полетов в высокий сезон.

Лучшая награда – отзывы пассажиров

Руководство аэропорта не скрывает, что привлечь внимание федеральных авиакомпаний «Хибинам» помогла программа модернизации, которая реализуется совместно с компанией «ФосАгро». Она – часть масштабного проекта компании по улучшению спортивно-туристической инфраструктуры Кировско-Апатитского района и, в частности, транспортной доступности горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», который с каждым годом становится все популярнее у туристов. Свидетельство тому – пассажиропоток через аэропорт «Хибины», который за последние пять лет вырос почти в четыре раза.

С 2015 года, когда был дан старт программе модернизации, в помещениях аэрогавани был сделан качественный ремонт, инфраструктура аэропорта пополнилась современной курсо-глиссадной радионавигационной системой захода самолетов на посадку и системой навигационных огней высокой интенсивности, а в автопарке предприятия появилась новая техника.

За последние годы ФосАгро вложила в развитие аэропорта «Хибины», горнолыжного курорта «Большой Вудьявр» и других объектов туристической инфраструктуры Хибин около 5 миллиардов рублей.

Благодаря совместным усилиям «ФосАгро», правительства региона и руководства аэрогавани, в феврале этого года аэропорт «Хибины» стал лауреатом премии Росавиации «Воздушные ворота России», заняв второе место в номинации «Лучший «малый» аэропорт (социальный проект)». Однако, как признаются в руководстве аэропорта, лучшее признание успеха предприятия – хорошие отзывы пассажиров.

- Мы долго ждали открытия рейсов федеральной авиакомпании в первую очередь для того, чтобы у пассажиров был выбор – какой авиакомпаний и в какой аэропорт столицы лететь, - говорит генеральный директор аэропорта «Хибины» Светлана Скопина. - Сейчас мы обсуждаем расписание на 2021 год и пока речь идет о том, что авиакомпания «Северсталь» будет летать в Шереметьево, а S7 – в Домодедово. В зависимости от загрузки S7 будет использовать Airbus 320 или Embraer 170, а рейсы будут выполнять три раза в неделю – по средам, субботам и воскресеньям. Я думаю, что пассажиров порадуют и цены билетов на эти рейсы, которые значительно ниже тех, что они видели прежде.

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